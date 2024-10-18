Кабмін змінив розмір допомоги з безробіття: скільки тепер платитимуть

В Кабміні роз'їяснили, кого стосуються нововведення стосовно збільшення мінімального розміру допомоги з безробіття (з 2 500 до 3 600 грн) для деяких категорій населення. При тому, що для людей віком до 35 років без страхового стажу мінімальний розмір допомоги залишився незмінним — 1 500 грн. Таку ж суму можуть отримувати й особи, звільнені за окремими статтями трудового законодавства: систематичне невиконання обов’язків без поважних причин, прогул, крадіжки за місцем роботи тощо.

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Текст відповідної постанови був опублікований напередодні, але нові правила вже діють з 1 жовтня, повідомляє урядовий портал.

Нововведення стосується:

людей, які не мали 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного та отримували до підвищення 1 500 грн;

людей, які працювали не менше 7 місяців перед настанням безробіття та отримували до підвищення 2 500 грн;

внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів про страховий стаж, та отримували до підвищення 2 500 гривень.

В уряди нагадують, що під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів, а особам передпенсійного віку — не більше 360 календарних днів.

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До речі, через війну, з якою пов'язана не лише мобілізація, але й міграція, в Україні відчувається брак кадрів. Так, в Мінекономіки зазначали, що якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйона працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих. А для забезпечення щорічного зростання ВПП до 2030 року на 7%, Україна потребує 4,5 мільйона працівників додатково.

Фото з відкритих джерел

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