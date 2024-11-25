Обіймалася з путіним: український посол розкритикував Меркель

Андрій Мельник був послом України в Німеччині до 2022 року, зараз він представляє нашу країну як посол у Бразилії. В автобіографії колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка, за її словами, ніколи не мала ілюзій щодо путіна, захищає свою політику стосовно України навіть після 2014 року, тоді як Мельник говорить про фіаско й не приховує критику її діяльності, пише t-online.de.

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«Меркель захистила своє рішення про продовження будівництва газопроводу „Північний потік-2“ навіть після анексії Криму у 2014 році в порушення міжнародного права. Це фіаско. Цей провал є частиною зовнішньополітичної спадщини Ангели Меркель. Було б ознакою сили, а не слабкості, принаймні визнати це у своїх мемуарах, щоб уникнути подібних катастроф у майбутньому», — вважає посол.

Андрій Мельник додав, що Мінські угоди, підписані Україною та росією у 2015 році за посередництва Франції та Німеччини, мали на меті припинити війну на сході України. Однак коли через рік стало зрозуміло, що росія не має наміру дотримуватися угоди, Меркель відреагувала недостатньо рішуче, вважає він.

«Замість того, щоб жорстко відреагувати, запровадити нові болючі санкції, а також використовувати німецьку зброю для зміцнення оборони України в якості стримуючого фактору, Ангела Меркель продовжувала обійматися з путіним і вперто і сліпо проштовхувала „Північний потік-2“. Це було фатальною помилкою, яка зробила можливою варварську агресивну війну 24 лютого 2022 року», — пише Мельник.

Раніше «ФАКТИ» розповіли про те, що Меркель закликала не шипіти на тих, хто пропонує переговори з путіним для завершення війни.

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