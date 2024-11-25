Коментатор UFC образив Зеленського та нарвався на жорстку відповідь Володимира Кличка (відео)

Знаменитий український боксер, олімпійський чемпіон Атланти-1996 і ексчемпіон світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA в суперважкій вазі українець Володимир Кличко, який раніше різко звернувся до Роя Джонса через його «моральну орієнтацію», жорстко відповів підкастеру UFC Джо Рогану (на фото), який образив президента України Володимира Зеленського.

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57-річний американець (до речі, колишній комік), гостем якого нещодавно був Дональд Трамп, розкритикував рішення адміністрації президента США Джо Байдена про відміну обмежень для України на застосування далекобійних ракет ATACMS по території росії.

«Зеленський каже, що путін наляканий. Йди н***й. Йдіть н***й, люди. Ви, люди, ось-ось розпочнете Третю світову війну», — заявив Джо Роган.

«Джо Рогане, я прослухав твій останній підкаст, — звернувся до американця Володимир Кличко. — Відправляю тобі це відео, щоб ти знав, що я не згоден.

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Ти говориш про цю американську зброю, яка вирушає в Україну, що, на твою думку, призведе до Третьої світової війни. Дозволь мені сказати тобі, що ти повторюєш пропаганду путіна.

путінська росія в біді, тому вони хочуть налякати тебе і таких, як ти. Його війна мала тривати три дні, а вона триває вже три роки завдяки героїзму і жертвам мого народу.

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Тому ти використовуєш єдину зброю, яку путін справді планує використати, — пропаганду. І ця зброя справді послаблює наші демократії.

путінська росія хоче знищити Україну тихо, вони хочуть, щоб Америка була тихою. Не великою, але тихою. Велика Америка — це не та Америка, що відмовляється від тих країн, які захищають свободу своїм життям.

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Якщо коротко, то я маю кілька суттєвих розбіжностей. Якщо ти запросиш мене на свій підкаст, ми могли б їх обговорити".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Володимир Кличко назвав війну з росією «боєм усього свого життя».

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