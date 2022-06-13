Володимир Кличко різко звернувся до Роя Джонса через його «моральну орієнтацію»

Олімпійський чемпіон Атланти-1996, ексчемпіон світу за версіями WBO, IBF, IBO та WBA у суперважкій вазі українець Володимир Кличко, який висунув ультиматум через росіян, був включений до Міжнародної зали боксерської слави, що розташована в американському місті Канастота.

Володимир, який є рекордсменом за тривалістю утримання звання чемпіона світу в суперважкому дивізіоні (12 років та 2 дні), не зміг бути присутнім особисто на церемонії, але записав відеозвернення.

«На жаль, російська агресія та війна на моїй Батьківщині не дозволили мені приєднатися до вас на цій церемонії особисто. Ця війна змінила не лише мене, а й увесь світ. Я також пам'ятаю, як моє життя змінив бокс. Він зробив мене кращою людиною. Навіть незважаючи на те, що було трохи страшно спочатку, пізніше я почав отримувати від цього насолоду», — наголосив Кличко-молодший.

Також Володимир згадав ексчемпіона світу в чотирьох вагових категоріях Роя Джонса, який також був включений до Міжнародної зали боксерської слави. Наш співвітчизник нагадав американцю, який отримав російський паспорт у 2015 році, про візит окупованого Криму в обхід законодавства України.

«Є одна людина, до якої в мене важливе питання. Одна людина порушила українське законодавство, в'їхавши на окупований півострів Крим через територію росії. Цю людину звуть Рой Джонс. То що, Рою, на чиєму боці? На боці агресора чи боці тих, хто захищає своє право на життя? Я поважаю тебе як бійця, але я маю серйозні питання до твоєї моральної орієнтації», — додав українець.

Джонс, який зміг бути присутнім на урочистому заході, спробував виправдатися та дати відповідь, але зробив це аж надто непереконливо. "Ну... Подобається це чи ні, але що задумав Бог - ніхто не зможе завадити цьому", - написав Рой, прикріпивши фото себе-красивого із Зали слави.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Володимир Кличко назвав війну з росією «боєм усього свого життя».

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