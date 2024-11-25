Не розумію, як ми жили: популярна співачка звернулася до сина

Відома співачка, переможниця «Євробачення-2016» Джамала, яка випустила «містичний кліп», відсвяткувала півріччя з дня народження молодшого сина. Нагадаємо, у травні співачка стала мамою втретє. На своїй сторінці у соціальній мережі Джамала виклала сімейні світлини разом з маленьким Алімом та старшими синами Селімом та Еміром. Але поки Джамала все ще не показує обличчя малюка.

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«Аліму сьогодні 6 місяців, — написала співачка. — Але я взагалі не розумію, як ми жили без тебе. Ти наше сонце, яке зігріває в будь-яку погоду».

Теплі слова Джамали та світлини викликали багато коментарів її підписників.

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«Я так радію!!! — написали у відповідь. — Коли бачу ваші пости про сім"ю та діток! Ви дуже хороша мама і багато робите! Дякую вам шалено!»

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«Це прекрасно, — привітали артистку. — Вітаємо та бажаємо тихого мирного неба вашим діткам та нам всім».

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Нагадаємо, популярний співак вперше стане батьком.

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