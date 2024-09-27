Джамала випустила «містичний» кліп на старовинну народну релігійну пісню кримських татар

Українська співачка Джамала після пісні, присвяченої загиблому другу, випустила ще одну нову композицію — кліп на містичну старовинну народну пісню з міста Акмесджит (Сімферополь) «ARAFAT DAĞINDAN».

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Вона стала однією з небагатьох, що присвячена релігії, написала співачка на своїй сторінці у Facebook 27 вересня.

«Спогади — це все, що в нас залишається. Пам'ять про людей, речі, місця, які робили нас щасливими. Сповідь собі, розповідь, молитва або мантра», — прокоментувала пісню Джамала.

Джамала наголосила, що пишається цією піснею та кліпом.

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«Це відео, як коштовна річ, яку ти одягаєш на найкращі свята або важливі події. Як картина Сальвадора Далі, сповнена змісту, філософії та душі», — зазначила кримська татарка.

Ця пісня на релігійну тематику має філософський, глибокий та драматичний підтекст.

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«Сходить з гори Арафат прочан білий потік. А на серці моїм печаль чорна лежить. Піду, зійду і я на вершину гір — нанесу твоє ім'я на могильний камінь свій», — звучать слова пісні в українському перекладі.

У відео команда постаралася додати символізм. Так, сама Джамала стає паломницею й зображує кримськотатарський народ, який постійно шукає своє місце, бо його знову виганяють з рідного дому.

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«Це дуже багатошарова робота — і з погляду символізму, і з погляду режисерських акцентів. Кожен кадр, і навіть переходи між кадрами, можна розбирати з погляду різних меседжів і символів. Фактично дія кліпу розгортається у трьох паралельних лініях — лінія паломництва цілого народу, лінія паломництва кожної окремої душі та лінія сходів чистоти, так звана лінія вибору, перед якою рано чи пізно опиняється кожна людина», — зазначив режисер кліпу Герман Нєнов.

До речі, відео стало одним з найдовших кліпів української музики, адже «ARAFAT DAĞINDAN» триває майже 7 хвилин.

Нагадаємо, нещодавно шанувальники Джамали обговорювали новий образ співачки, зазначив, що вона стала «таємничою і загадковою» і дуже схожою на відому американську співачку Шер.

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