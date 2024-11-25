Тренди трендами, але потрібно робити те, що приносить задоволення: українська стилістка про ведення блогу та кольори 2025 року

Українська дизайнерка одягу та стилістка Галина Денисюк зізнається, що окрім створення колекцій, отримує задоволення від ведення особистого блогу. Але не приховує — інколи бувають моменти, коли складно і хочеться все покинути. Із чого розпочинати, що транслювати, як боротись з хейтерами і які кольори будуть у тренді 2025 року — вона розповіла «ФАКТАМ». Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що відома дизайнерка створює фентезі про Україну.

ВІДЕО ДНЯ

- Я взагалі не планувала бути блогером. Займаюся цим менше року. У своєму профілі транслювала своє життя, свої вподобання, ділилася покупками, — говорить Галина. - Потім згодом я почала кожного дня постити, як одягаюся, що обираю, як комбіную ці речі. І зрозуміла, що людям це подобається. Почала отримувати зворотний зв’язок. Саме так зрозуміла, що це подобається не лише мені, а й моїм підписникам.

— Що транслюєте та які теми підіймаєте у своєму блозі?

— У своєму блозі розповідаю про своє життя, розкриваю теми моди, стилю. Нещодавно почала знімати гумористичні відео — стильні, але з гумором. Тому що кожному українцю знайомий стан спустошення, але саме гумор допомагає триматися, працювати і продовжувати жити. Я хочу, щоб люди могли переключитися від всього того, що відбувається, і розслабитися.

РЕКЛАМА

— Які тренди у блогерстві ви вважаєте найбільш актуальними зараз?

— Тренди трендами, але я вважаю, що потрібно рухатися за покликом серця. Робити те, що приносить тобі задоволення, що відгукується у серцях підписників. На самих трендах далеко не заїдеш. Завжди потрібно робити те, від чого сам отримуєш насолоду.

— Чи були у вас моменти, коли ви хотіли залишити блогерство, і що допомогло рухатися далі?

РЕКЛАМА

- І навіть за такий короткий період ведення свого блогу, звичайно, в мене були моменти, коли я задавала собі питання: а навіщо це? Чи потрібно це взагалі комусь? Можливо, не час? Але відпочивши 2−3 дні і не виходячи до своєї аудиторії, я розуміла, що дуже сумую, що мені не вистачає цього спілкування. Мені здається, у кожного блогера бувають ці самі емоційні гойдалки. Але, розставивши правильно пріоритети та розуміючи, що тебе чекають, хочуть бачити і чути твою думку, я залишилася. Бо є зворотний зв’язок підписників, їхня любов та вдячність.

Читайте також: Список бажань та кольорова сукня: відома стилістка про правильні покупки під час знижок РЕКЛАМА

— Як ви поєднуєте ваш блог із кар’єрою стилістки та дизайнерки?

- Саме з блогу розпочалася моя діяльність стилістки, а нещодавно — і дизайнерки. Адже тільки почавши вести свій блог, я зрозуміла, в якому напрямку хочу рухатися, що хочу транслювати. Мій блог і моя діяльність — одне ціле. Так, все це забирає дуже багато часу та ресурсів, але коли знаєш, для чого це тобі, всі негаразди відходять на другий план.

— Чи зіштовхуєтесь з хейтом, і як на нього реагуєте?

— О, хейту на початку, коли я тільки почала розвиватися, вистачало. Коли мої рілси почали «залітати», я отримала немало негативу. Здавалося, нічого кримінального і поганого я не знімала, це були гумористичні відео. Але значна частина людей реагувала, м’яко кажучи, не дуже адекватно. З цього приводу я дуже засмучувалася, перечитувала і не могла зрозуміти, чому ці люди так реагують. Кожен негативний коментар приймала близько до серця і хотіла розібратися, чому так. Але згодом зрозуміла, що так довго не витримаю, якщо перейматимуся через кожен негативний коментар. І відпустила цю ситуацію. Перестала навіть читати коментарі — і стало настільки прекрасно! Я просто роблю те, що подобається, і зараз мене вже не чіпає, що мені пишуть, бо просто не читаю такі коментарі.

— Не можу не запитати у вас як стилістку: яким кольорам варто надати перевагу у новорічну ніч та впродовж 2025 року?

- Згідно зі східним китайським календарем, 2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії. Цей рік стане часом нових звершень та починань. Й вибір вбрання може вплинути на вашу енергетику протягом усього року.

Серед основних кольорів 2025 року: зелений. Колір зростання, відновлення та гармонії. Від ніжного м'ятного до благородного смарагдового — зелений стане справжнім талісманом 2025 року.

Золотий — класика святкових образів. Колір багатства та розкоші принесе у ваше життя успіх і сяйво. Однак важливо не перестаратися, адже змія цінує стриманість і гармонію.

Коричневий — колір стабільності й ґрунтовності. Додайте до свого образу коричневі відтінки, якщо хочете відчути зв'язок із родиною та традиціями.

Білий символ чистоти та нових починань. Білий колір допоможе налаштуватися на оновлення та позитивні зміни.

Зміїний принт буде надзвичайно популярним у 2025 році. Замініть звичні леопардові акценти у вбранні на вишуканий зміїний малюнок — це стильне рішення для новорічної ночі. І головне: пам’ятайте, що зустрічати Новий рік потрібно в гармонії з собою, в здоровому тілі та з позитивним настроєм!

Раніше нумерологиня розповіла, до чого готуватися у 2025 році.

49

Читайте нас у Facebook