Кожен сезон приносить зміни. Їх бачимо у гардеробі, макіяжі та, звичайно, у фарбуванні волосся , адже зачіска тісно пов’язана з нашим вбранням. Нинішня осінь не виняток. Найкраще орієнтуються у трендах зазвичай фахівці. Відома у Європі стилістка зачісок угорського походження Крістіна Керестеш (Krisztina Keresztes), яка зараз живе та працює у Румунії, не тільки слідує модним тенденціям, але і створює їх. Багаторазова призерка професійних міжнародних конкурсів, що проходили в Румунії, Угорщині, Франції, США та інших країнах світу, Крістіна Керестеш створює зачіски, які є справжніми витворами мистецтва. Чи важлива зачіска для жінки та наскільки? Всесвітньо відомий дизайнер Юбер де Живанши щодо цього писав: «Зачіска — останній штрих, який показує, чи жінка знає саму себе». А ікона стилю легендарна актриса Софі Лорен відзначала: «Зачіска впливає на те, як складається день, а врешті-решт і життя». У інтерв’ю «ФАТАМ» стилістка зачісок Крістіна Керестеш розповіла про нові тренди у повсякденних та весільних зачісках, а також дала поради по догляду за волоссям восени.

«Популярні відтінки — інтенсивний мідний та золотистий блонд»

— Нинішня осінь пропонує у фарбуванні різноманіття, — говорить Крістіна Керестеш. - Популярні відтінки — інтенсивний мідний та золотистий блонд. Трендовим є Bronde — суміш відтінків блонду і коричневого. Варіанти відтінків різноманітні (фото у заголовку). Шоколадні, кавові, горіхові пасма поєднуються зі світло-русявими. Такий мікс виглядає природно та благородно. Це фарбування, на мій погляд, личить усім, незалежно від віку. А ще його перевага у тому, що воно потребує мінімального обслуговування. Також у тренді відтінки Honey Blonde (медовий блонд) і Cowboy Copper (мідний з каштановими переливами). Щодо темних відтінків, варто звернути увагу на темний кавово-коричневий, бордовий, темно-вишневий і сливово-коричневий. Всі вони — насолода для очей і почуттів. Важливо, щоб кожна жінка обирала те, що їй личить. Зачіска має не тільки пасувати до зовнішності, але й відповідати характеру, роботі, уподобанням і стилю людини.

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Cowboy Copper - мідний з каштановими переливами

— Як ви порадите доглядати за волоссям восени?

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— Я вважаю, що осінь є найбільш сприятливим для волосся сезоном року, коли воно може відпочити після інтенсивного впливу літніх сонячних променів та спеки. Це не означає, що ми припиняємо догляд за волоссям. Живлення та зволоження потрібні й влітку, і восени. Якщо волосся сильно постраждало влітку, стало дуже сухим та ламким, живлення має бути більш інтенсивне. Восени за необхідності нам доводиться захищати волосся від вітру та холоду. У цьому допомагають головні убори. Важливо, щоб капелюх не був надто тісний та не пошкоджував волосся. Також важливо не забувати про якісне харчування. Науково доведено, що все, що ми їмо, впливає на стан нашої шкіри, волосся, нігтів. Здоровий баланс у харчуванні є важливим для здорового вигляду. Восени є достатньо свіжих овочів та фруктів, які багаті на вітаміни. Сезонні дари природи сприятимуть нашому здоров’ю та красі.

— Чи варто виготовляти живильні маски для волосся з фруктів?

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— Були часи, коли дуже часто використовувалися всілякі маски з фруктами, овочами або яєчними жовтками та оливковою олією. Однак ці речі були популярні більш ніж чверть століття тому. Зараз технології та якість засобів для догляду за волоссям набагато кращі, ніж у той час, тому саморобні суміші не мають тієї популярності, що раніше. По-перше, вони не дуже ефективні, по-друге, не надто комфортні у використанні.

«Дреди завжди були, є і будуть модними»

— Осінь — пора весіль. Які нові тенденції у весільних зачісках?

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— Більшість наречених віддають перевагу хвилястій зачісці. Довжина може бути будь-якою. Волосся зазвичай розпущене. Є наречені, які віддають перевагу маленьким пучкам. Проте всі хочуть зручну зачіску, з якою відчуватимуться комфортно. У декорі весільної зачіски нареченої можуть бути ніжні перли чи живі квіти.

За словами стилістки, більшість наречених сьогодні віддають перевагу хвилястій зачісці

— Які тренди у зачісках для дівчаток?

— Якщо говорити про нарядні зачіски, дуже популярні два хвостика або коси, прикрашені стрічками чи квітами із тканини. Маленьким дівчаткам для особливої нагоди сподобається декор у вигляді діадеми принцеси. Щодо повсякденних зачісок, більшість дівчаток підліткового віку носять волосся середньої довжини у формі «боб» або «вовк» чи довге волосся. Зачіска може бути з чубчиком або без нього. Після чотирнадцяти років у дівчаток популярні локони або пляжні хвилі.

— Чимало школярок зараз фарбують волосся. Як ви до цього ставитесь?

— Справді, така тенденція спостерігається. Зазвичай дівчатка освітлюють та фарбують пасма під час літніх канікул. Вони є свого роду акцентами. Якщо дівчинка почувається з такою зачіскою краще та задоволена собою, що ж тут поганого. Проте йдучи до школи восени, зазвичай дівчатка повертаються до природного кольору волосся.

— Чи актуальні дреди?

— Вони завжди були, є і будуть модними. Вважаю. що це одна з небагатьох зачісок, яка не змінилася з часом. Дреди можна носити як завгодно, фарбувати та прикрашати як забажаєте, тому це одна з найуніверсальніших зачісок у світі.

«Думаю, у найближчому майбутньому відбудеться повернення локонів із хімічною завивкою»

— Які зачіски будуть, на вашу думку, популярні у найближчому майбутньому?

— Думаю, відбудеться повернення локонів із хімічною завивкою. Цю тенденцію ми уже спостерігаємо у соціальних мережах. Проте категорично забороняється робити завивку на освітленому волоссі. Інакше воно може бути серйозно пошкоджене та навіть обламуватися.

Крістіна Керестеш: «Зараз готуюся до модного показу, де я представлятиму авангардні зачіски»

— Крістіно, яка ваша професійна мрія?

— Мені подобається контактувати у роботі з якомога більшою кількістю креативних людей, з якими цікаво ділитися ідеями та досвідом, розвивати свою творчість, створюючи нові колекції та концепції. Зараз я готуюся до змагань у Лондоні, міжнародного фіналу Visionary Award. Це частина Alternative Hair Show, яке називають «Оскаром» у індустрії зачісок. Я увійшла до фіналу конкурсу — і це для мене велика честь. Також зараз готуюся до модного показу, де я представлятиму авангардні зачіски. Я дуже вдячна долі за все, що відбувається у моєму житті.

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Фото з альбому Крістіни Керестеш

Фото у заголовку Bronde — тренд, на який варто звернути увагу, якщо хочете виглядати стильно

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