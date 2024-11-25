Закопайте лавровий лист в горщик з фіалкою — і побачите результат: хитрий прийом досвідчених квітникарів

Фіалки є на підвіконнях багатьох українських квітникарів. Для того, щоб вони яскраво і пишно цвіли, потрібно приділити увагу правильному догляду за ними, пише На пенсії.

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Для початку потрібно правильно вибрати горщик для квітки: об'єм листя фіалки повинен бути приблизно вдвічі більше ємності горщика.

Також слід звернути увагу на правильне розміщення фіалки. Її потрібно поставити так, щоб на неї не падали прямі сонячні промені. Для цієї рослини підійде розсіяне світло.

Полив фіалки потрібно проводити помірно та уникати перезволоження. Також важливо періодично хоча б раз на 4−6 місяців очищати листя від пилу.

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Крім того, досвідчені квітникарі радять закопати в горщик 1−2 невеликі лаврові листочки. У них містяться антисептичні та антибактеріальні речовини, оцтова та мурашина кислоти. Ці речовини стимулюють цвітіння.

Також щорічно під фіалку можна додати мелену сушену цитрусову цедру. Вона багата на корисні речовини, необхідні рослині. Достатньо однієї чайної ложки.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чому «відмовляються» цвісти фіалки, а також про те, які кімнатні рослини не уживаються з іншими квітами на одному підвіконні.

Фото: shedevrum.ai

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