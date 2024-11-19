Погані сусіди: які кімнатні рослини не вживаються з іншими квітами на одному підвіконні

Раніше квітникарі називали п'ять видів рослин, які через їхні властивості краще не вирощувати вдома. У тому числі й монстеру, чий сік може бути небезпечним для тварин.

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Виявляется, що монстера не лише має сік із подразнювальним ефектом, але ще й не переносить жодного «сусідства». Адже, як пише видання «На пенсії», ція рослина достатньо примхлива — їй потрібно багато світла, регулярний полив та висока ступінь вологості.

Фото Pixabay

Стверджується, що через рослини-сусіди монстера може «стресувати» та перестати рости.

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Ще один «одинак» — каланхое. Але від сусідства страждатиме не він, а інші рослини.

Фото Pixabay

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Адже у період розмноження каланхоє «розкидає» пагони, а це може призвести до затінення рослин та пригнічення їхнього зростання або до загибелі.

Скидати бутони та гірше рости можуть й сусіди молочаю.

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Фото Pixabay

Ця рослина, як і монстера, виділяє токсичний сік, що не може не позначитися на її оточенні.

Віддає перевагу самотності й юка, яка погано реагує на сусідів.

Фото Pixabay

Тим, хто її вирощує, варто пам'ятати, що через частий полив та високу вологість повітря юка може загнити.

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До речі, на сьогодні в тренді — декоративний перець. Ця рослина в домі вважається символом удачі та оберегом від недоброзичливців.

Фото Pixabay

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