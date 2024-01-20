Чому «відмовляються» цвісти фіалки: п'ять помилок квітникарів-аматорів

Фіалки — досить невибагливі домашні квіти, які радують око, і при цьому не шкодять домашнім улюбленцям.

Але часом господині звертають увагу на те, що рослини мов би відмовляються цвісти, а це може свідчити про неправильне вирощування.

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Яких головних помилок слід уникати, пише News24.

Неправильне освітлення

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Нестача світла і неправильне розташування в квартирі — одна з найголовніших причин того, що фіалки не цвітуть. Про те, що фіалка потерпає від недостатнього освітлення, вам просигналізує її листя, яке дружно почне тягнутися вгору. Однак і від прямих сонячних променів рослину потрібно оберігати.

Проблеми із живленням

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Всі фіалки потребують щотижневої підгодівлі добривами, створеними спеціально для них. Головне — знати міру і дотримуватися правила: краще недогодувати, чим перегодувати.

Надмірний/нерегулярний полив

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Нерегулярний полив, надмірне перезволоження, використання холодної та жорсткої води також можуть стати причиною проблеми. До речі, поливати фіалки слід під корінь, намагаючись не потрапляти на листя.

Неправильний грунт

Фіалка є справжньою аристократкою серед кімнатних квітів, і проста городня земля їй не підходить — занадто щільний і важкий грунт не дасть ніжним корінцям нормально розвиватися. Щоб грунт не ущільнювався, рослину потрібно регулярно пересаджувати.

Непідходящий горщик

Фіалка не проти тісного «помешкання» — горщик їй потрібен невеликий, а ось у великому вона не поспішатиме цвісти.

Зверніть увагу також на кімнатні рослини, які захистять ваш будинок від пилу та канцерогенів.

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