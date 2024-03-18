Обов’язково купіть фіалки: найкращі рослини для вирощування на кухні

Якщо ваша кухня потребує оновлення, додайте одну-дві кімнатні рослини. Кожна оселя має кращий вигляд з живою зеленню. Багато видів кімнатних рослин також пристосовуються до низького рівня освітлення, якщо на кухні немає великих вікон, пише southernliving.com.

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Філодендрони дуже легко вирощувати. Вони мають блискуче серцеподібне листя та ліановидну форму. Рослина не вибаглива та добре пристосовується до низького рівня освітлення. Серцелистий філодендрон — ще один хороший вибір для тих, хто вперше купляє рослину.

Шукаєте щось трохи інше? Вазон з оливковим деревом чудово підійде. Його не складно вирощувати, якщо отримує достатньо світла. Існують неплодоносні та плодоносні види. Хоча навряд чи ви отримаєте оливки (оливкові рослини потребують прохолодного періоду для стимулювання цвітіння та зав'язування плодів), сріблясто-зелене листя цієї рослини прикрасить будь-яку добре освітлену кухню.

М'ясисте зелене листя алое утримує вологу, тому воно чудово підходить для тих, хто іноді забуває поливати рослину. Деякі сорти мають цікаву текстуру з червоними горбками або білими цятками. Алое насправді містить сполуки, які мають протизапальні та антимікробні властивості, а деякі дослідження показують, що вона може скоротити тривалість загоєння ран. Так що ця рослина ще й дуже корисна.

Також можете посадити на кухні фіалки. Це недорогий спосіб прикрасити підвіконня, але тримайте їх подалі від прямих сонячних променів, які можуть обпалити листя.

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Якщо вам до вподоби папороть, це теж чудовий варіант. Вона має товсті, хвилясті, закручені листя, які утримують воду.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що можна посіяти та посадити на городі вже у другій половині березня.

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