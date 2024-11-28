Зберегти захоплену територію на Курщині: експерт пояснив, чому це важливо

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною, а на окремих напрямках критичною. Водночас очевидно, що загальний потенціал противника знижується, вважає засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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«Критично на Курахівському та Торецькому напрямках, сюди переходить місто Часів Яр. На інших ділянках фронту ситуація також важка. Щодо Курщини, то коли додаються якісь потенційні можливості Силам оборони України, противник це відчуває. Частково відбувається стабілізація ситуації, попри те, що внаслідок контрнаступальних дій збройних сил рф вже під нашим контролем із 1300 кв. км залишилося десь 650−700 кв. км».

За словами Романенка, завдяки впливу далеких ударів загальний потенціал противника, і логістичний, і рівень підготовки та ведення бойових дій, знижується.

«Як наслідок — відбувається стабілізація ситуації в Курській області, чого ми не можемо відзначити на сході України. Це наш актив та можливість до подальших переговорів. А головне, це попередило наступальну російську операцію на поглиблення на Харківщині, запобігло на Сумщині».

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Раніше повідомлялося, що ворог масово атакує Україну ракетами, через удари по енергетиці вводяться екстрені відключення світла.

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