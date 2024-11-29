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Сумно і радісно: судді «МастерШеф» попрощалися з знімальним павільйоном проєкту

16:50 29 листопада 2024
Ектор Хіменес-Браво з Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським

Відомий шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно розчулив мережу, показав зйомки зі знищеного павільйону шоу. Нагадаємо, під час чергової ракетної атаки росіян на Київ значних пошкоджень зазнала будівля, у якій проводилися зйомки кулінарного проєкту.

На своїй сторінці у соціальній мережі Ектор Хіменес-Браво показав, як зараз виглядає павільйон та попрощався з ним разом з іншими суддями проєкту. «Сумно і радісно», — написав Ектор. В перший раз після обстрілу всі зібралися разом — Ектор, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

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«Ми завершили останню зйомку у цьому павільйоні, — був зворушений Ектор. — Це було місце, де багато українців почали нове життя. Я сумний, тому що 15 років життя у цьому місці. Будемо скучати. Але буде новий павільйон „МастерШеф“. Ідеальний, кращий. Все відбудуємо, все зробимо, і 15-ий сезон проєкту буде!»

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Нагадаємо, раніше відома шеф-кухарка здивувала мережу.

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