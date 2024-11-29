Негативні потужні процеси почнуться в середині 2025 року: аналітик про послаблення росії

На думку українського військового аналітика, полковника запасу Збройних сил України Петра Черника, запас міцності рф у підготовленому мобілізаційному ресурсі становить до трьох мільйонів людей. І це дуже багато. А путін навіть не думає про перемовини — у нього кураж.

ВІДЕО ДНЯ

«Якщо врахувати, що їхні показники мобілізації становлять 42−45 тисяч на місяць, можна уявити, який у них ще є резерв, — вважає він. - Є ще міф, що начебто росіяни здатні на якийсь бунт знизу. Вони не здатні, хіба якась „вежа“ кремля вирішить використати натовп для умовного трансферу путіна. Це може бути. А якщо подивитися на військову складову — війна виснажує робочі руки в росії. Особливо це стосується кваліфікованої робочої сили, тим паче у високотехнологічних галузях. Але якщо дивитися на ситуацію в сукупності, враховуючи технологічний регрес, зниження надходження валюти від продажу ресурсів, а також поточні новини, що долар пішов у гору, можна припустити, що десь до літа наступного року почнуться потужні процеси, які почнуть давати результат».

За словами Черника, важливо не стояти в очікуванні негайної катастрофи, яка має відбутися у рф.

«Маргарет Тетчер та Рональд Рейган у 1980 році домовилися про зниження цін на нафту, через п'ять років вони це зробили. П'ять років вони розмовляли із Саудівською Аравією. Тільки остання може це зробити. Знизили ціну на нафту нижче 20 доларів за барель, така ціна трималася півтора роки, і монстр звалився. Московський імперіалізм живе рівно доти, доки мають зовнішню валюту».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» викладали думку аналітика Сергія Фурси про реакцію Заходу на удар по Дніпру: «На жаль, у шоу, яке влаштовує росія, багато вдячних глядачів».

РЕКЛАМА

177

Читайте нас у Facebook