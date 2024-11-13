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У нього кураж: експерт пояснив, чому путін зараз навіть не думає про перемовини

11:19 14 листопада 2024
путін

Станом на тепер значна кількість живої сили та техніки рф дозволяє путіну тиснути на багатьох напрямках по лінії фронту. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Він вважає, що зараз ставати на шлях перемовин у путіна немає сенсу.

«У нього кураж, бо значна кількість живої сили та техніки противника дозволяє тиснути на багатьох напрямках лінії фронту. Але є певні ризики для росії, бо кардинально зросли втрати окупантів. В 2022 році в середньому вони втрачали щодоби 200 бійців, то в цьому — 1000−1500 за один день бойових дій. Це великі втрати, росія їх ігнорує».

На думку експерта, російська економіка переживає непрості часи, запаси озброєння в армії зменшуються.

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«Але наступний рік дозволятиме кремлю продовжувати бойові дії. Тобто певний запас міцності в росії є, але не такий, що дає змогу витримувати всі ризики тривалих широкомасштабних воєнних дій».

Раніше «ФАКТИ» публікували думку історика про те, чи вдасться Трампу закінчити війну.

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