У нього кураж: експерт пояснив, чому путін зараз навіть не думає про перемовини

Станом на тепер значна кількість живої сили та техніки рф дозволяє путіну тиснути на багатьох напрямках по лінії фронту. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

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Він вважає, що зараз ставати на шлях перемовин у путіна немає сенсу.

«У нього кураж, бо значна кількість живої сили та техніки противника дозволяє тиснути на багатьох напрямках лінії фронту. Але є певні ризики для росії, бо кардинально зросли втрати окупантів. В 2022 році в середньому вони втрачали щодоби 200 бійців, то в цьому — 1000−1500 за один день бойових дій. Це великі втрати, росія їх ігнорує».

На думку експерта, російська економіка переживає непрості часи, запаси озброєння в армії зменшуються.

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«Але наступний рік дозволятиме кремлю продовжувати бойові дії. Тобто певний запас міцності в росії є, але не такий, що дає змогу витримувати всі ризики тривалих широкомасштабних воєнних дій».

Раніше «ФАКТИ» публікували думку історика про те, чи вдасться Трампу закінчити війну.

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