Після удару потужною балістикою по Дніпру , господар кремля путін заявив, що такі «випробування» країна-агресорка проводитиме і надалі. Більш того, у суботу, 23 листопада, в рф закрили повітряний простір в районі полігону «Капустин Яр», звідки летіла ракета. Інвестиційний банкір та експерт Сергій Фурса вважає, що такими діями росія надсилає «сигнал» Заходу, лякаючи світ ядерною війною.

«Росіяни вдарили міжконтинентальною ракетою (а тепер виявляється ракетою середньої дальності, що суті не міняє) по Дніпру, — пише Сергій Фурса. — Але цілили вони в голову людей на Заході.

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Це основна причина удару. Головна ціль. Налякати ще більше Маска і Ко ядерною війною. Щоб вони ще більше волали про те, що не можна допомагати Україні. Ще більше кричали про те, що росія могутня і не можна її ображати.

І вони знаходять вдячну аудиторію. Навіть фондові ринки ці дні реагують на оголошення повітряної тривоги у Києві, хоча останні два роки не звертали на це уваги, чи на повідомлення про вибухи у Кривому Розі, хоча більшість із інвесторів і спекулянтів взагалі не в курсі, де це місто.

Так що де-факто ракета дійсно була міжконтинентальна. Бо ціль іі, справжня ціль, була на іншому континенті.

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До речі, це пояснює, чому Байден не приймав рішення про дозвіл ударів вглиб росії до виборів. Бо американці розуміли, що рф буде поводитись саме так і що цю істеріку залюбки підхоплять трампісти.

Але Трамп і так переміг. Проте Маск і Ко досі у памперсах, і досі фанатіють від путіна. І нам з цим жити. Із купою прихильників путіна і чутливих до російської пропаганди людей, які тепер в США набагато ближче до влади ніж були. І вони продовжують істерити. Лякаючи всіх невідворотністю ядерної війни. І що путін, який під час ковіду так боявся за своє життя, що жив у бункері, і морочив голову Макрону своєю божевільною історією тільки з відстані 5 метрів, може пожертвувати власним життям, спаливши світ у ядерній війні.

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Для цього був удар. Для цього зараз росіяни будуть усюди розповсюджувати відео, яке дійсно вражає і нагадує кадр із фантастичного кіно.

Для цього була і пресконференція Захарової. Де типу випадково типу подзвонили і типу хотіли, щоб вона не коментувала цей удар. Щоб ще раз підкреслити цей факт і привернути увагу. Ще раз показати «кузькіну мать». Ще раз налякати.

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росія влаштовують шоу. Але, нажаль, у цього шоу багато вдячних глядачів. росія змогла вже переконати західних глядачів у тому, що перемагає, не досягнувши жодних цілей під час постійного наступу протягом року, витративши безліч ресурсів і перенапруживши свою економіку. По факту не досягнувши нічого. Окрім медіа ефекту. Але і цього їм може виявитись достатньо. Якщо вдячні глядачі будуть приймати рішення з огляду на непереможність росіян. Улюблена тема фанатів автократів. Улюблений сюжет російської пропаганди.

А що ми? Як мінімум ми маємо розуміти, що хоче росія. І не давати їй цього. Не пускати путіна в свою голову. Не бути Ілоном Маском…"

Фото із соцмереж

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