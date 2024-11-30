Він знає, як примусити: експерт про американського посланника по Україні та рф

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що спеціальний посланник США по Україні та рф Кіт Келлог досить реалістично оцінює бойові дії. Й саме він просуватиме план Трампа щодо досягнення миру на території України.

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«Мені здається, що він загалом на нашому боці й досить адекватно оцінює ситуацію на полі бою, — вважає Денис Попович. - Хочу, щоб знайшли його висловлювання на американському телебаченні одразу після того, як наші війська звільнили Херсон у 2022 році. Він чітко прорахував ситуацію, як вона буде далі розвиватися, на жаль, для нас. Він сказав, що допомога США недостатня, вона запізнюється, й рф матиме змогу закріпитися за Дніпром, підготувати сили й перейти в контрнаступ. Багато в чому передбачення збулися».

Саме Келлог, додав Попович, є автором принципу, як посадити росію та Україну за стіл переговорів.

«Якщо переговорів не хотітиме рф, то, відповідно, допомогу Україні буде збільшено, — пояснює експерт. — Ми можемо припустити, що саме в такому дусі далі розгортатимуться події щодо переговорів».

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Тим часом на Заході знайшли «козир» у переговорах із росією про закінчення війни.

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