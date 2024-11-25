Це має вразити Трампа: на Заході назвали «козир» у переговорах із росією про закінчення війни

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента у США, до якої він заявляв, що може швидко «зупинити війну» росії проти України, висловлювання майбутнього 47-го американського лідера стали стриманішими, що зазначили політичні експерти.

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На тлі загроз скорочення військової допомоги Україні, що не може не турбувати Європу, в ЄС можуть піти на кроки, які зацікавлять Трампа і надалі підтримувати українську сторону. Так, Reuters пише, що Євросоюз міг би задіяти заморожені російські валютні резерви — йдеться про 300 мільярдів доларів. Оскільки в Європі підприємства ВПК повільно нарощують обороти, кошти могли б піти на замовлення необхідного для відбиття російської агресії та зміцнення обороноздатності України в США.

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Такий «козир» може стати ще одним стимулом того, що Трампу з путіним вдасться укласти більш вигідну угоду, використовуючи готовність Заходу й надалі підтримувати Україну як один із методів тиску на кремль.

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Раніше на зміну риторики Трампа звертало увагу видання Washington Post. Журналісти, посилаючись на високопосадовців, писали, що провідним представником Європи в дискусіях із новим американським лідером стане генсек НАТО Марк Рютте.

Фото з Вікіпедії

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