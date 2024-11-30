За героїзм отримав «Золотий хрест»: біля Часового Яру загинув воїн з Вінниччини

Страшна жорстока війна знову принесла велике горе. На сході загинув боєць із села Пилипи-Борівські на Вінниччині Вадим Провоторов. Йому було лише 28. Війна забирає молодих, найкращих, найдорожчих, повідомляють у Томашпільській громаді.

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«Вадим навчався у професійному училищі, здобув фах тракториста. У зовсім юному віці пережив важку втрату — смерть матері. Працював за спеціальністю в агрофірмі. У 2018 році одружився на односелиці Наталії, разом виховували двох синочків Матвія і Макара», — йдеться в повідомленні.

У травні 2023 року чоловік пішов служити на військову службу за контрактом. Після базового військового вишколу, який проходив у Львівській області, поповнив лави Збройних Сил України. Службу ніс у званні солдат, тракторист відділення інженерної техніки. За особисту мужність і героїзм отримав «Золотий хрест» та нагрудний знак «За службу».

«Загинув хоробрий воїн 24 листопада 2024 року в районі міста Часів Яр Донецької області. Під час спорудження фортифікаційних споруд бригада воїнів потрапила під шквальний ворожий артилерійський обстріл. Вадим отримав поранення, не сумісні із життям», — повідомили земляки солдата.

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У молодого воїна залишилися батько, дружина, малі синочки — Матвійко і Макарчик, сестрички. Поховали захисника на сільському кладовищі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув боєць «КОРДу» з Київщини Богдан Чернявський, який разом з братом боронив країну.

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