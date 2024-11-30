Дублянка — тренд зими-2025: можна навіть оновити вже наявну в шафі

Дублянки стають хітом зими та серйозним конкурентом пуховиків та шуб зі штучного хутра. У моді як дублянки-пальто, так і дублянки-куртки. Особливо модні моделі з високим коміром, який захищає від вітру, схожий на каптур.

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Варто звернути увагу також на дублянки-халати. Вони дуже зручні. Номер один — медовий колір. Також актуальні оливковий та ягідний. Кольоровий верхній одяг легко комбінувати із чорними, сірими, бежевими речами у гардеробі. Чорну або темно-синю дублянку, навпаки, поєднуйте з яскравим взуттям, шапкою і сумкою.

Якщо у вас у шафі висить дублянка, яка має вже не дуже гарний вигляд, її можна оновити. Наприклад, укоротити, гудзики замінити на блискавку і навіть пофарбувати в ательє в якийсь інший колір. Якщо рукави стали непридатними, обріжте їх і зробіть теплий жилет. З дуже поношеної дублянки можна вирізати частини, що збереглися, і створити стильну сумку.

Також перевтілити дублянку можна за допомогою декору. Наприклад, прикрасьте дублянку брошкою у вигляді оленя або сніжинки.

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До речі, дублянка відноситься до того роду речей, які не можна складати — зіпсуєте! Її краще зберігати на вішалці.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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