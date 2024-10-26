Як вибрати колір пуховика: ці поради варто взяти на замітку

Пуховик у холодну вітряну погоду — найпрактичніший верхній одяг. Бажано, щоб він був із капюшоном або високим коміром. Короткі пуховики зручні, якщо багато часу проводите за кермом. Довгі незамінні у разі, якщо носите довгі сукні та спідниці. Середня довжина універсальна. Звичайно, важливий фасон, тому пуховик обов'язково треба приміряти.

ВІДЕО ДНЯ

Непросте завдання — вибір кольору. Якщо у вас пуховик один, віддайте перевагу чорному кольору. Такий пуховик, практичний у носінні через немаркість, стилісти вважають гарною інвестицією в гардероб. Адже ця річ прослужить вам не один рік за умови високої якості. Також дуже практичні синій, сірий та коричневий кольори.

Світлий пуховик — бежевий або кольори пудри — досить швидко брудниться, тому його варто купувати як альтернативний темному.

Дуже красиво виглядає білий пуховик. Він асоціюється із розкішшю гірськолижних курортів. Але купувати такий пуховик варто лише в тому випадку, якщо ви готові забезпечити виробу постійний догляд.

РЕКЛАМА

Неймовірно стильно виглядають яскраві пуховики — червоний, жовтий, помаранчевий.

Вибираючи колір пуховика, важливо продумати, з яким взуттям, сумкою, шапкою він поєднуватиметься.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про найтрендовіші сумки нинішнього осінньо-зимового сезону.

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

67

Читайте нас у Facebook