«Привіт бабусі!»: внук Софії Ротару опублікував нову колекцію власної музики

Поки легендарна співачка Софія Ротару зайнята продажами квартири у столиці країни-агресорки москві (певно, щоб забезпечити гроші на проживання своїм дітям та внукам), вони теж не гають часу (зокрема, внук Анатолій).



Ні, він не тренується для того, щоб захищати рідну країну, а займається «творенням музики», якість якої колись розкритикував блогер Богдан Беспалов.

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Так, напередодні у соціальній мереж Анатолій Євдокимено опублікував свій новий опус.

«Пориньте в звук @shmn, талановитого українського продюсера, який очолює Eklektisch Radio Show 012. Налаштуйтесь на його унікальний стиль і подивіться „Королі та королеви“, його останній реліз на Eklektisch», — говориться в анонсі до збірки.

Також наводяться кілька треків, створених Анатолієм.

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Звичайно, оцінку твору повинні давати спеціалісти, але нечисленні відвідувачі блогу поставили лайки та сердечка, і першою була мама «композитора».

І лише в останньому коментарі значилося жартівливе «Привіт бабусі!».

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Іншими словами, підтверджуються слова Беспалова про те, що на Заході така музика навряд чи кому потрібна, так як не відрізняється ні новизною, ні якимись «геніальними задумами». Звичайно, там видавці будуть публікувати треки, поки він буде платити гроші за промоушн (на що, можливо, плануються гроші від продажі нерухомості у москві). А в Україні чоловік цікавий лише тим, що він — внук великої артистки. Тому, можливо, йому варто подумати про те, щоб налагоджувати зв'язки з Батьківщиною, а не займатися нікому не потрібними справами (втім, кожен має право будувати свою долю самостійно).

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При цьому зіркова бабуся Анатолія твердо вирішила поставити своє сценічне життя на паузу — щонайменше на час жорстокої війни.

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