«Не мудро»: Рютте прокоментував розміщення військ НАТО в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який пообіцяв Україні справжні зміни на полі бою, не підтримав ідею розміщення військ країн Альянсу в Україні, попри залучення інших країн до війни на боці рф. На його думку, так робити «не мудро».

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«Немає бажання отримати повну конфронтацію, коли б країни-члени Альянсу сталі стороною конфлікту. Це не мудро. Що потрібно зробити, — це переконатися, що українці можуть продовжувати вести цю боротьбу, переконатися, що вони опиняться в позиції сили, коли справа дійде до переговорів», — сказав очільник НАТО.

Рютте додав, що сподівається, що коли в України буде сильніша позиція, то країни НАТО і Дональд Трамп зможуть посадити президента путіна за стіл переговорів.

«Але вони зроблять це лише тоді, коли відчують, що можуть щось з цього отримати, а наразі вони справді в невигідному становищі. Я також думаю, що європейці повинні активізуватися», — додав Рютте.

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