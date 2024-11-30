41.39 / 41.91 43.68 / 44.39
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Не мудро»: Рютте прокоментував розміщення військ НАТО в Україні

14:17 30 листопада 2024
війська НАТО в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який пообіцяв Україні справжні зміни на полі бою, не підтримав ідею розміщення військ країн Альянсу в Україні, попри залучення інших країн до війни на боці рф. На його думку, так робити «не мудро».

«Немає бажання отримати повну конфронтацію, коли б країни-члени Альянсу сталі стороною конфлікту. Це не мудро. Що потрібно зробити, — це переконатися, що українці можуть продовжувати вести цю боротьбу, переконатися, що вони опиняться в позиції сили, коли справа дійде до переговорів», — сказав очільник НАТО.

Рютте додав, що сподівається, що коли в України буде сильніша позиція, то країни НАТО і Дональд Трамп зможуть посадити президента путіна за стіл переговорів.

«Але вони зроблять це лише тоді, коли відчують, що можуть щось з цього отримати, а наразі вони справді в невигідному становищі. Я також думаю, що європейці повинні активізуватися», — додав Рютте.

РЕКЛАМА

Раніше заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький підтвердив існування російського плану з поділу України.

РЕКЛАМА

119

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ектор Хіменес-Браво з Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським

Сумно і радісно: судді «МастерШеф» попрощалися з знімальним павільйоном проєкту

Гороскоп

Тельцям слід уникати конфліктних ситуацій, а Дівам не варто давати порожні обіцянки: гороскоп на 30 листопада

Пугачова та Ротару

Поки Галкін повертався додому: в Мережі згадали, як колись хейтери вирішили «зіштовхнути лобами» Ротару та Пугачову

Оселедець

Естонська закуска з оселедцем: бюджетно та винятково смачно

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту