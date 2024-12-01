Першу ракетку України Марту Костюк пограбували у Мілані (фото, відео)

Найсильнішу тенісистку України Марту Костюк (18-а у світовому рейтингу), яка дійшла до чвертьфіналу на Олімпійських іграх у Парижі пограбували в Мілані, коли киянка була на концерті. Про це 22-річна спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Перша ракетка України виклала знімок своєї машини, у якої розбите заднє скло. Нашвидкуруч Марта заклеїла вікно цератою.

«Вчора мене пограбували вперше в житті (сподіваюся, востаннє). Але це дало мені набагато більше уроків, ніж забрало. Я відвідала два чудові концерти зі своєю командою, зустрілася зі своїм улюбленим артистом і пережила стільки емоцій, які ніхто і ніколи не зможе у мене забрати. Ми рухаємось далі».

До речі, Марта уточнила, що побувала на концерті ісландського рок-гурту Kaleo, записала багато відео і навіть зробила спільне фото із солістом Йокулем Юліуссоном.

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"Дякую, дякую, дякую!!!! Калео, яке неймовірне шоу! Тим, хто мене знає, відомо, як сильно я люблю цих хлопців і JJ, ти просто крутий! Яка ваша улюблена пісня Калео?" - написала в соцмережах Марта.

Додамо, що у році, що минає, Марта Костюк заробила на кортах світу 1 794 937 доларів призових.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного футболіста пограбували на Іграх-2024 на пів мільйона доларів.

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Фото Instagram

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