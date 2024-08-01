Українка Костюк у тригодинній битві прикро прогавила шанс пробитися до півфіналу тенісного турніру Олімпійських ігор (відео)

Перша ракетка України Марта Костюк (19-а в рейтингу WTA), яка вибила зі змагань суперницю зі світової топ-десятки Марію Саккарі з Греції, на жаль, не змогла на своїх дебютних Олімпійських іграх пробитися до півфіналу тенісного турніру.

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У поєдинку ¼ фіналу 22-річна киянка, яка минулого року відгуляла весілля на Кіпрі, у тригодинній битві поступилася у трьох сетах 21-й ракетці світу Донні Векіч із Хорватії. Марта провали старт поєдинку, поступаючись — 1:5. Але далі змогла нав'язати боротьбу (4:5), і все ж таки не взяла партію — 4:6. Невдало розпочала українка й другий сет. Однак за рахунку 0:2 українка виграла шість (!) геймів поспіль — 6:2. У вирішальній партії киянка билася до останнього, відіграла чотири (!) матч-боли, але все ж таки з часткою невдачі капітулювала на тай-брейку — 6:7 (8). Найприкріше, що українка вела на тай-брейку — 4:0.

Нагадаємо, що раніше хорватка змусила зачохлити ракетку другого номера світового рейтингу Коко Гауфф із США.

Путівку у фінал Векіч оскаржить у протистоянні зі словачкою Анною-Кароліною Шмідловою (67-а), яка сенсаційно перемогла у чвертьфіналі кривдницю Еліни Світоліної Барбору Крейчикову (10-а) з Чехії — 6:4, 6:2. Другу півфінальну пару сформували китаянка Цінь Вень Чжен (7-а), яка обіграла німкеню Анжелік Кербер (212-а) — 6:7 (4), 6:4, 7:6 (6), і перша ракетка світу Іга Свьонтек з Польщі, яка зламала опір американки Даніель Коллінс (9-а) — 6:1, 2:6, 4:1 (відмова).

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Додамо, що, крім Костюк та Світолиної, в одинарному розряді на Іграх-2024 було заявлено ще дві українки — Ангеліна Калініна (47-а) та Даяна Ястремська (26-а). Але Ангеліна не вийшла на старт через хворобу, а Даяна в 1/16 фіналу поступилася колумбійці Камілі Осоріо Серрано (83-я).

До речі, путівку до чвертьфіналу жіночого парного розряду (на другій Олімпіаді поспіль) виборов український дует сестер Киченок. У поєдинку 1/8 фіналу Надія та Людмила перемогли американську пару Даніель Коллінс / Дезері Кравчик — 3:6, 6:4, 10:7.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на минулій Олімпіаді в Токіо українка Еліна Світоліна виборола «бронзу».

Фото НОК України

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