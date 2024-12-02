В Україні серйозно подорожчає мобільний зв’язок від Vodafone: коли і наскільки

Постійне зростання цін і тарифів в Україні дісталося і до сфери мобільного зв'язку. Один із мобільних операторів, Vodafone-Україна, повідомляє про серйозне зростання тарифів за деякими тарифами на свої мобільні послуги і відправляє SMS із попередженнями про подорожчання з 11 грудня.

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За даними ЗМІ, зміняться розцінки за 6 тарифами Vodafone-Україна, іноді вельми істотно. Наприклад, вартість послуг за тарифом Smart S+ зросте зі 170 до 210 гривень або більш ніж на 20%. Втім, разом зі зростанням цін дещо зросте обсяг одержуваних послуг, наприклад, з 20 до 25 Гб Інтернету і з 300 до 400 хвилин на інші мережі.

Також зміняться такі тарифи, як:

Smart Light — нова ціна становитиме 120 грн, збільшиться до 300 хвилин час для дзвінків в інші мережі, а обсяг мобільного інтернету залишається без змін;

Smart XS — ціна 140 грн, 400 хвилин для дзвінків на інші мережі та 7 ГБ;

Smart XS+ - ціна 160 грн, 500 хвилин для дзвінків в інші мережі та 10 ГБ;

Smart S+ - ціна 210 грн, 400 хвилин на дзвінки в інші мережі та 25 Гб Інтернету;

Smart M — нова вартість у 240 грн, 500 хвилин для дзвінків в інші мережі та 30 Гб обсяг мобільного Інтернету;

Smart XL — нова вартість 400 грн, 500 хвилин для дзвінків в інші мережі, але обсяг мобільного інтернету залишається без змін.

Також будуть зміни в надпакетних послугах, наприклад дзвінки на інші мережі становитимуть 3 грн/хв понад включені хвилини, по 20 грн за кожні додаткові 300 МБ при перевищенні ліміту Інтернету і 3 грн за кожні 10 повідомлень понад ліміт.

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Раніше повідомляли про те, що в разі ухвалення нового законопроєкту про зростання акцизів, можуть серйозно подорожчати сигарети. Зростання цін складе до 40 гривень на одній пачці.

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