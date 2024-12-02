Поліція почала забирати права за «п'яну їзду» навіть у завжди тверезих водіїв: як не стати жертвою афери

Українські водії, які і так потерпають від великої кількості потенційних штрафів, можуть стати жертвою ще і нечистих на руку патрульних, які «навчилися» притягувати до відповідальності за водіння в стані алкогольного сп’яніння навіть абсолютно тверезих керманичів.

ВІДЕО ДНЯ

Про небезпеку попереджають юристи, пише «Твоя машина».



Афера розрахована на не зовсім досвідчених водіїв, і суть її полягає в тому, щоб ініціювати перевірку автомобіліста на алкоголь і змусити його відмовити від її проходження.

Інспектори не попереджають водія про наслідки відмови від тесту, змушуючи його думати, що на цьому його неприємності закінчаться. Насправді ж записану на бодікамеру копів відмову від огляду далі використовують як залізобетонний доказ правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП.

Річ у тім, що незгода водія з проходженням тесту на алкоголь, згідно із законом, тягне за собою покарання, аналогічне тому, яке отримують за п’яне водіння. У підсумку навіть абсолютно тверезий водій отримує штраф від 17 000 гривень і автоматичне позбавлення прав на рік і більше. Багато водіїв не знають цих нюансів і купуються на трюк поліцейських.

РЕКЛАМА

Тому відмовлятися від проходження тесту навряд чи варто.

Також нагадаємо, як діяти, аби не отримати штраф за «неправильний» колір авто.



РЕКЛАМА

133

Читайте нас у Facebook