Можна отримати штраф: адвокат пояснив алгоритм дій при зміні кольору машини

Часто в ході експлуатації авто виникають проблеми з його зовнішнім виглядом. Щоб повернути авто гарний вигляд, дехто проводить «косметичний» ремонт, а для когось це навіть привід кардинально змінити колір, зазначає адвокат Олександр Головченко й ділиться алгоритмом, що слід зробити у даному випадку, аби не мати проблем.

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«Автовласник або довірена особа мають звернутися до будь-якого Сервісного центру МВС, незалежно від місця проживання або реєстрації, з такими документами:

паспорт,

ідентифікаційний номер,

довіреність на уповноважену особу (за необхідності),

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Якщо на автомобіль нанесено два і більше кольорів, то основним кольором транспортного засобу вважається той, який займає понад 50% видимої частини кузова. Для вантажних авто — це колір кабіни.

Додам, що тепер при реєстрації автомобіля у графі «колір» вписують лише 11 основних кольорів без уточнень щодо відтінків: чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, оранжевий, жовтий, білий, коричневий, сірий. Це дає автовласникам право не здійснювати перереєстрацію своєї автівки, якщо навіть було суттєво змінено відтінок без зміни основного кольору".

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За словами адвоката, покриття кузова легкового автомобіля (кабіни вантажного автомобіля) ламінаційною або антигравійною прозорою плівкою перереєстрації в ТСЦ МВС не вимагає.

«Це стосується і обтягування автівки кольоровою плівкою, якщо колір її та відтінки підходять до «рідного» кольору автомобіля.

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Якщо під час зупинки поліцейський виявить відмінність фактичного кольору авто від вказаного у свідоцтві про реєстрацію — водію загрожуватиме штраф у розмірі 850 гривень (ч. 6 ст. 121 КУпАП)".

Нагадаємо про обмеження для водіїв, які діють з 1 листопада.

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