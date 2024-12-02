Отримав медаль «За врятоване життя»: на Одещини попрощалися з мужнім воїном

Любашівська громада провела в останню дорогу бійця Віктора Ласкорунського. Його не стало 23 листопада 2024 року у військовому госпіталі внаслідок мінно-вибухових травм. Їх воїн отримав ще в липні цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Життя захисника обірвалося на п’ятдесят сьомому році життя, повідомляють у пресслужбі громади.

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«Коли почалась повномасштабна війна, Віктор, не вагаючись, з 25 лютого 2022 року пішов добровольцем на фронт захищати Україну. Служив у різних точках бойових зіткнень та залучався до бойових завдань в районі населених пунктів Авдіївка, Куп’янськ, Торецьк, Часів Яр, Нью-Йорк у Харківській та Донецькій областях», — пишуть у громаді.

За словами земляків, він не міг інакше, адже щиро любив Батьківщину, був справжнім патріотом, і цей вибір був свідомим.

«За особисту мужність, вмілі та рішучі дії під час евакуації поранених побратимів у липні 2024 року був нагороджений медаллю «За врятоване життя», — розповіли у громаді.

Героя поховали на Алеї Слави на кладовищі в селищі Любашівка, де відбулася церемонія прощання з усіма військовими почестями.

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Раніше повідомлялося, що біля Часового Яру загинув воїн з Вінниччини, який за героїзм отримав «Золотий хрест».

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