Загинув, боронячи рідну землю: дружина захисника звернулася з петицією до Зеленського

Російські окупанти продовжують вбивати наших захисників. Молодий мешканець Узина на Київщині Кужель Андрій загинув під час виконання бойового завдання. Це сталося на початку вересня 2024 року поблизу населеного пункту Шипилівка, що на Луганщині.

ВІДЕО ДНЯ

З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій вступив в ТРО міста Узин. У серпні 2023 року пішов у лави ЗСУ, де старанно та сумлінно ніс військову службу. Палкий патріот України, вірний військовій присязі. Був сміливою, світлою, товариською людиною. Мав багато друзів, був люблячим, турботливим чоловіком, батьком і сином.

З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій став на захист Батьківщини

Дружина полеглого на російсько-українській війні захисника звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням надати йому звання Героя України посмертно.

РЕКЛАМА

«Я, дружина загиблого Героя, сім’я, рідні й близькі люди, які знали Кужеля Андрія Васильовича, просимо розглянути петицію та надати почесне звання Героя України посмертно. Слава Україні, Слава ЗСУ», — йдеться в петиції до президента.

У Андрія Кужеля залишилися двоє маленьких дітей

РЕКЛАМА

Наразі вже зібрано майже 16 тисяч підписів із 25 тисяч необхідних. Збір підписів триває. Залишилося 24 дні.

Вдова воїна також звернулась до українців.

РЕКЛАМА

«Прошу всіх небайдужих, підпишіть, будь ласка, петицію для присвоєння почесного звання Героя України посмертно для мого чоловіка Кужеля Андрія Васильовича. Він віддав заради нашого майбутнього своє життя», — попросила Людмила Кужель.

Захисника поховали у рідному місті Узин. У нього залишилися двоє маленьких дітей — син 2021 року народження і дочка 2022 року народження.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російські загарбники вбили батька воротаря «Шахтаря».

265

Читайте нас у Facebook