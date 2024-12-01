Мріяв про родину та дітей: на Покровському напрямку поліг воїн з Вінниччини

Під Покровськом, де зараз точаться запеклі бої з ворогом, загинув солдат Михайло Гоян з села Гунча Гайсинської громади на Вінниччині. Бійця, якому за кілька днів виповнилось би 34 роки, земляки провели в останню путь, повідомляють у міській раді.

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«Михайло навчався в Ладижинському ПТУ. Згодом працював на різних робітничих посадах. Мріяв створити сім'ю та завести діток. Однак війна перекреслила усі плани чоловіка», — йдеться в повідомленні.

Відомо, що 28 березня 2023 року Михайла мобілізували до лав Національної гвардії України. Службу проходив солдатом, стрільцем взводу оперативного призначення 14 БрОП НГУ. Свій останній бій воїн зустрів 25 листопада неподалік біля населеного пункту Гродівка на Донеччині. Це Покровський напрямок, де ситуація наразі вкрай важка.

«У нацгвардійця залишилися батько, мати, брат, сестра і цивільна дружина», — кажуть земляки.

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Поховали Михайла Гояна на кладовищі Гунчі з усіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що страшна звістка прийшла в родину воротаря донецького «Шахтаря» Дениса Твардовського — на війні з російськими окупантами загинув його батько, 45-річний Дмитро Твардовський.

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