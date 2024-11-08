Тарифи на комуналку зростуть: в НБУ назвали ймовірну дату підвищення

З початку нападу російського агресора в Україні ввели мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та постачання гарячої води. І навіть скасування згодом цього мораторію не приведе до перегляду тарифів протягом 2024−2025 років.

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Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України (жовтень 2024 року).

Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці фінансовий регулятор прогнозує, що з 2026 року розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів.

«На прогнозному горизонті поступово підвищуватимуться акцизи і тарифи у ЖКГ, однак терміни й параметри коригування останніх є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції», — йдеться в огляді Нацбанку.

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За прогнозом НБУ, у разі швидкого підвищення вартості енергоносіїв чи інших тарифів у ЖКГ сформується додатковий внесок у показник інфляції, також виникнуть потреби в збільшенні субсидій для населення.

«Натомість тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск буде відкладено на майбутнє», — зазначили в НБУ.

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Зазначимо, що за даними Держстату, у вересні 2024 року в порівнянні з вереснем минулого року тарифи на комуналку зросли на 18,7%. Основним чинником стало підвищення тарифів на електроенергію на 63,6%. Для населення уряд підвищив тариф на електроенергію з 1 червня 2023 року з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс до 4,32 грн/кВт-год. Крім того, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни. У післявоєнний період тарифи також зростатимуть, про що попередив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

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