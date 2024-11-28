Мільйонна афера на закупівлі форми для ЗСУ: викрито ексрадника Міноборони та колишнього нардепа

Правоохоронці викрили масштабну аферу, повязану із закупівлями для ЗСУ. Йдеться про закупівлю військової форми, «схема» може перевершити сумнозвісно відомі корупціійні справи в Міністерстві оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Підозри отримали ексрадник відомства, колишній нардеп та його син, повідомили у Національній полиції.

В повідомленні не називаються прізвища людей, які отримали підозри, водночас ЗМІ стверджують, що йдеться про бізнесмен Роман Баликіна (власник групи компаній АТЛ), колишній нардеп Ігор Франчук та його син Ярослав Франчук.

Слідство зазначає, що колишній радник ексзаступника міністра оборони вступив у злочинну змову з нардепом II-IV скликань, щоб заволодіти бюджетними коштами на замовленні понад мільйон комплектів одягу для українських військових за угодами, які уклали у 2022 році за завищеними цінами. Також в оборудці фігурують син депутата та іноземець.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Організував схему іноземець — шахрай міжнародного масштабу, який неодноразово притягався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії.

Для виконання замовлення він підібрав текстильний холдинг у Туреччині та обіцяв його керівникам сприяти в отриманні великого оборонного замовлення, завдяки своїм зв’язкам з впливовими українськими чиновниками та політиками.

РЕКЛАМА

Турецька сторона повідомила, що ціна виготовлення понад мільйона комплектів військової форми коштуватиме 25,6 млн доларів і видала шахраю довіреність на представлення своїх інтересів.

Посередник уклав з Міноборони пʼять угод за завищеними цінами на суму понад 35 млн доларів від імені підконтрольної йому компанії, і тільки після цього підписав контракти на суму 25,6 млн доларів із турецьким швейним холдингом.

Понад 10 млн доларів різниці мали «лягти» у кишені посередника, радника ексзаступника міністра оборони та колишнього нардепа, який лобіював укладання цих контрактів.

Шахрай надіслав турецькій стороні 10 млн доларів як завдаток. Коли турки відшили форму та доставили її в Україну, посередник перестав виходити з ними на звʼязок і не віддав їм ще понад 10 млн доларів за виконану роботу. За даними слідства, організатор афери витратив ці кошти на власний розсуд.

Встановлено, що отримані кошти учасники афери використовували для придбання елітних автівок, нерухомості, зокрема і за кордоном.

Поліцейські в результаті обшуків вилучили документи, автівки, мобільні телефони й компʼютерну техніку, що містять докази скоєних злочинів.

Раднику ексзаступника міністра оборони, колишньому нардепу та його сину оголосили підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України).

Вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку 2023 року стало відомо про корупційні схеми у Мінобороні. Продукти харчування, бронежилети, паливо та інші товари закуповувались за значно вищими цінами, ніж середньостатистичні.

Одним з найбільших постачальників Міноборони став Ігор Гринкевич та його син, яких затримали правоохоронці.

Нещодавно стало відомо, що ексдиректор одного з департаментів Міністерства оборони «списав» майже 94 мільйони гривень пені львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу за прострочення постачання товарів. Посадовцю вже оголосили підозру у зловживанні владою або службовим становищем. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

505

Читайте нас у Facebook