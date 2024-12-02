Організатори бою-реваншу між об'єднаним чемпіоном світу за версіями WBC, WBO та IBF українцем Олександром Усиком (22 перемоги, 14 з них — нокаутом), який відмовився від пояса IBF, та ексчемпіоном з Британії Тайсоном Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка), який відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у рамках вечора боксу серії Riyadh Season, представили неймовірно круте промо поєдинку.

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Шикарний ролик, знятий фахівцями рекламного агентства BigTime Creative Shop, більше схожий на прев'ю якогось довгоочікуваного голлівудського фільму, ніж на промо боксерського поєдинку. Усик і Ф'юрі бачать обличчя один одного скрізь, куди б вони не подивилися — від медсестер та таксистів до дружин та батьків.

Наприкінці відео боксери повертаються до реальності та зідзвонюються. Усик каже: «Привіт, Тайсоне. Нам треба покінчити з цим», на що Ф'юрі відповідає: «Я збираюся покінчити з тобою». Без посмішки дивитися не можна…

«Промо до цього бою краще за будь-яку топову комедію. Покращує настрій, дякую!», «Я жінка і взагалі не дивлюсь спорт. Мій хлопець знайшов це на YouTube та запропонував мені подивитися. Все, що я можу сказати, це як трейлер до фільму. Так епічно і так добре зроблено! Браво тим, хто це створив», «Удачі! Це промо просто офігенне», «Крутий трейлер! Усику перемоги і Божої допомоги!», «Краще promo яке я коли-небудь бачив», «Кінець такий страшенно крутий! Я в захваті! Просто смішно», — захоплюються вболівальники у коментарях до відео.

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Нагадаємо, що в першому бою суперників у травні Олександр Усик відправив Тайсона Ф'юрі в нокдаун і відсвяткував перемогу роздільним рішенням суддів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі нечувані гонорари Усика та Ф'юрі в бою-реванші.

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