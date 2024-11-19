Більше ніяких 30 на 70: стали відомі нечувані гонорари Усика та Ф'юрі у бою-реванші

Став відомий нечуваний призовий фонд бою-реваншу 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) між українцем Олександром Усиком (22 перемоги, 14 з них — нокаутом), який отримав роль у голлівудському фільмі, та британцем Тайсоном Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка). Нагадаємо, що в травні Усик відправив Циганського короля в нокдаун і переміг за очками.

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За інформацією The Sportster, загальний гонорар учасників поєдинку становитиме 190 мільйонів доларів. Цього разу Усик отримає 60% від суми призових, а Ф'юрі — 40%. Нескладно підрахувати, що українець може розраховувати на 114 млн в американській валюті, а Тайсон — на 76 млн.

Нагадаємо, що у першому бою суперників Циганському королеві дісталося 70 відсотків від 150-мільйонного гононару (105 млн доларів), а українцю — 30 відсотків (45 млн).

Додамо, що Олександр Усик, на якого в польському аеропорту одягли наручники, перед реваншем розбив тренувальний табір в Іспанії, а Тайсон Ф'юрі — на Мальті.

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Тайсон Ф'юрі готується до реваншу з Усиком на Мальтіі

Як відомо, у бою-реванші Усик — Ф'юрі на кону стоятимуть усі пояси, які завоював українець. Виняток становитиме лише титул IBF, від якого відмовився наш олімпійський чемпіон. Тепер ним володіє британець Денієл Дюбуа, який уже встиг нокаутувати Ентоні Джошуа та захистити пояс.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик та Ф'юрі провели першу дуель поглядів перед боєм-реваншем у Саудівській Аравії.

Фото X Queensberry Promotions

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