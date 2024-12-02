Вижити й не поїхати дахом: Лілія Ребрик вразила зізнанням

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно звернулася до шанувальників, розповіла про свій емоційний стан. На сторінці у соціальній мережі Лілія виклала світлини та допис, у якому пояснює, що переживає зараз. У багатьох випадках це страх за родину та невпевненість у майбутньому. За словами акторки, такі ж почуття вирують сьогодні у багатьох українців.

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«Зима, — написала Лілія. — Раніше — час очікування свята, не знаю, якоїсь магії і здійснення мрій. Зараз — час «орешніка», «що там з ядеркою» і «сьогодні не можу, бо з 16 до 20 не буде світла».

Раніше це — «що б купити своїм на Новий Рік?» Тепер — «як би вижити і при цьому не поїхати дахом». Ще три роки тому — це «взимку на лижі?», а зараз — «хоч би вдома і щоб тиха ніч».

МИ змінилися. Стали зовсім іншими. Всередині та й зовні. Але ж давайте так само вірити в мрії? І щоб обовʼязково все-таки не поїхати дахом".

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Підписники відреагували на зізнання Лілії та поділилися своїми історіями.

«Мені здається, що в нас в усіх ніби 2 душі всередині, одна душа щосили нас ніби батарейка підтримує на плаву, а інша вже сідає, але з кожним новим ударом вона все більше тухне, ми наскільки сильні що навіть уявити не могли, на скільки, просто ми так хочемо жити щасливо і на нашій землі, що здатися не маємо права», — поділилися думками.

«Одна мрія — мир! — написали у коментарях. — Не хочу ні свята, ні дарунків, тільки мир і живих рідних!»

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«Переживання дуже багатьох людей, дуже точно описали, — підтримали Лілію. — Все точно. Дуже складно, вже втомилися морально і фізично. Ще й живемо на дачі в селі, бо квартира в Харкові на Північній Салтівці. Але живемо і цінуємо кожну мить».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що відома акторка Наталка Денисенко зворушила зізнанням.

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