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Шоу-бізнес

Біль, горе, розпач: Лілія Ребрик звернулася до шанувальників

20:16 19 листопада 2024
Лілія Ребрик

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно розчулила домашнім відео, відверто розповіла про свої почуття. На тисячний день великої війни Лілія звернулася до своїх шанувальників у дописі на сторінці у соціальній мережі. Акторка зізналася, наскільки складно та страшно жити зараз українцям. Але, попри все, боротьба з окупантом продовжується до Перемоги.

«Більше 20 жертв всього за дві доби, — написала Лілія. — Сотні поранених. У різних містах, містечках та селах України. Мовою цифр — це суха статистика. Мовою серця — біль, горе, розпач, трагедія.

А скільки вбитих за ці страшні 1000 днів повномасштабної? А за ці 10 років, 8 місяців, 29 днів, що взагалі триває війна?

І інколи здається, що твоя внутрішня чаша болю вже переповнена по вінця. Але потім ще крапля. І ще… і ще тисяча таких. І ти і сам дивуєшся: звідки беруться сили жити далі?! Але ти живеш, хоч чаша все переповнюється і переповнюється.

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Але ж… якщо живі, то треба жити?"

Допис Ребрик викликав багато коментарів її підписників, які зізналися, що мають такі ж почуття.

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«Дякую за пост… — написали у відповідь. — В самісіньке серце».

«Це рана, яка не встигає загоюватися», — зауважили дописувачі.

«Дякую Вам, Ліля, за щирі слова, — відгукнулися на допис. — Прокидаєшся зранку і одне питання. А далі що? І свої варіанти відповіді. Зло народжує Зло! І воно з кожним днем росте!..»

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Раніше акторка зізнавалася, що почувається щасливою та нещасною водночас.

Читайте також: Кожен день як останній: Лілія Ребрик зізналася у страхах

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