Біль, горе, розпач: Лілія Ребрик звернулася до шанувальників

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно розчулила домашнім відео, відверто розповіла про свої почуття. На тисячний день великої війни Лілія звернулася до своїх шанувальників у дописі на сторінці у соціальній мережі. Акторка зізналася, наскільки складно та страшно жити зараз українцям. Але, попри все, боротьба з окупантом продовжується до Перемоги.

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«Більше 20 жертв всього за дві доби, — написала Лілія. — Сотні поранених. У різних містах, містечках та селах України. Мовою цифр — це суха статистика. Мовою серця — біль, горе, розпач, трагедія.

А скільки вбитих за ці страшні 1000 днів повномасштабної? А за ці 10 років, 8 місяців, 29 днів, що взагалі триває війна?

І інколи здається, що твоя внутрішня чаша болю вже переповнена по вінця. Але потім ще крапля. І ще… і ще тисяча таких. І ти і сам дивуєшся: звідки беруться сили жити далі?! Але ти живеш, хоч чаша все переповнюється і переповнюється.

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Але ж… якщо живі, то треба жити?"

Допис Ребрик викликав багато коментарів її підписників, які зізналися, що мають такі ж почуття.

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«Дякую за пост… — написали у відповідь. — В самісіньке серце».

«Це рана, яка не встигає загоюватися», — зауважили дописувачі.

«Дякую Вам, Ліля, за щирі слова, — відгукнулися на допис. — Прокидаєшся зранку і одне питання. А далі що? І свої варіанти відповіді. Зло народжує Зло! І воно з кожним днем росте!..»

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Раніше акторка зізнавалася, що почувається щасливою та нещасною водночас.

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