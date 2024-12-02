Аллу Пугачову попередили: можуть буть складнощі з продажами майна в рф

Після нападу на Україну країна-агресор рф перестала навіть удавати, що дотримується прав людини. Так, днями стало відомо, що у Софії Ротару практично відібрали ділянку землі у тимчасово окупованому Криму.

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А іншій легендарній співачці — Аллі Пугачовій — «натякнули», що можуть зробити продаж нерухомості в росії практично неможливим. Про це пише видання vokrug.tv.

Як відомо, Алла Борисівна разом з чоловіком та дітьми переїхала жити за кордон. А її дочка Христина Орбакайте давно живе на дві країни — в Америці у неї чоловік та дочка, у росії — концертна діяльність.

При цьому родина намагається продати нерухомість, яка залишилась, тому що добре розуміє, що нинішня російська влада може її просто відібрати.

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Тож Орбакайте виставила на продаж дві квартири у центрі москви за 200 мільйонів рублів. Крім того, у неї є ще одна квартира в центрі столиці, яку на неї переписала матір.

Відомо також, що Примадонна продає дачу на річці Істра та замок у селі Грязь. Правда, покупців на них поки що не знайшлося.

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І от адвокат Тимур Матвєєв в ефірі шоу «ПП. Розслідування» на телеканалі НТВ заявив, що з продажами цього майна можуть бути складнощі. Із замком все і так непросто, а решта нерухомості може стати неліквідом, якщо Аллі Борисівні нададуть статусу іноагента. Не врятує навіть те, що власність оформлена на її дочку.

«Можуть визнати це майно — майном іноагента, яке було виведено саме з метою приховати його від держави, приховати його від можливості конфіскації, то в цьому випадку навіть номінальний власник не завадить державі виконати вимоги чинного законодавства», — сказав юрист.

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Тобто, це поки що особиста думка адвоката, але цілком природно, що таким чином російська влада натякає, що якщо Алла Пугачова не змінить своєї позиції щодо диктатора путіна та розпочатої ним кривавої війни в Україні, то ця «ідея» цілком може бути реалізованою.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що відома американська співачка Леді Гага (сама, чи, можливо, через своїх стилістів) копіює стиль молодої Пугачової.

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