Схоже, у багатьох росіян «сверблять руки» через бажання завдати неприємностей легендарній співачці Софії Ротару, яка не підтримує війну рф проти своєї рідної країни. Певно, саме цим і була спричинена відмова путініста микола баскова купити її квартиру у москві — хоча, звичайно, він про оце відверто не говорив.

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Схожий випадок трапився дням у Криму. Про нього розповідає один з російських Телеграм-каналів.

Як відомо, на тимчасово окупованому півострові Софія Ротару має чудову дачу, яку збиралася продати за 65 мільйонів рублів.

Коли співачка купила дачу, місцеві жителі зустріли це з великим ентузіазмом, розповідали про даний факт друзям з інших областей і країн, і ледь не «водили екскурсії» до маєтку Софії Михайлівни.

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Кримська дача співачки

Але після окупації Криму росією всі документи на нерухомість були переписані агресором, і виявилося, що якимсь чином 28 квадратних метрів ділянки, на якій розташована дача, належать сусідам. І вони подали проти співачки позов, через який на сама співачка, ні її син Руслан не могли продати маєток.

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Нарешті, днями відбулося засідання суду, який очікувано прийняв рішення на користь сусідів Софії Михайлівни. Звичайно, з одного боку сумно, що нікчемні люди, які колись раділи сусідству з відомою співачкою, тепер намагаються паплюжити її ім'я.

З іншого — тепер дачу можна буде продати, адже у Софії Ротару багато спадкоємців, яким гроші будуть, певно, цікавішими, аніж «хатинка у Криму». До них можна віднести зокрема любого онука Анатолія, який нині безуспішно шукає себе в альтернативній музиці, щоправда, в Парижі.

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