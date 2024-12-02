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Україна

Не все гладко: офіцер ЗСУ про мобілізацію 18-річних

13:32 3 грудня 2024
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Речник оперативного командування Захід ЗСУ Олег Домбровський вважає, що кожна країна має самостійно визначати, з якого віку мобілізовувати громадян. Й мобілізація з 18 років — то наміри та думки посадовців у США, пише zahid.espreso.tv.

«Ми керуємося вимогами нашого чинного законодавства, потребами у Збройних силах України. Такі рішення ухвалює Верховна Рада України разом з Радою національної безпеки і оборони України та ставкою Верховного головнокомандувача. Це не повинно залежати від зовнішнього впливу», — сказав Домбровський

На думку офіцера, доречність мобілізації з 18 років залежатиме від того, яка ситуація складається на лінії бойового зіткнення.

«Якщо час того буде вимагати, то, певно, будуть переглядати норми. Але наразі такої необхідності немає, — вважає він. - Так, не все йде гладко, але наш досвід російсько-української війни показує, що в нас нема потреби мобілізувати громадян України від 18 до 25 років».

Як раніше писали «ФАКТИ», в Раді розповіли, чи мають намір призивати 18-річних та як планується зробити мобілізацію ефективнішою.

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