41.39 / 41.93 43.67 / 44.36
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

США закликають Україну знизити призовний вік до 18 років, — ЗМІ

15:20 28 листопада 2024
Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Україна повинна розглянути можливість зниження віку військової служби для своїх солдатів до 18 років. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації США, чинячи тиск на Київ з метою зміцнення його бойових сил у війні з росією. Виступаючи перед журналістами, він додав, що Україна не мобілізує і не тренує достатньо нових солдатів для участі у війні.

«Зараз нам потрібна жива сила, — сказав він. — Росіяни фактично досягають прогресу, стабільного прогресу на сході, і вони починають відтісняти українські лінії в Курській області. Мобілізація і збільшення чисельності особового складу може суттєво вплинути на ситуацію на полі бою», пише Reuters.

Офіційно Україна поки що ніяк не відреагувала на цю заяву, але раніше Володимир Зеленський виступав проти таких закликів США.

Додамо, що наразі у нашій державі військовозобов'язаними є чоловіки з 25 до 60 років. Навесні 2024 року мобілізаційний вік знизили з 27 до 25 років.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували думку військового щодо вікового діапазону бійців для виконання штурмових завдань.

РЕКЛАМА

171

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

принц Вільям і Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон заявила, що вже повністю одужала: колишній дворецький уточнив плани Вільяма та його дружини на Різдво

Гороскоп

Леви доб'ються визнання колег, а Дівам не варто довіряти гроші малознайомим людям: гороскоп на четвер, 28 листопада

Анастасія Юзьвак

«Дівчата щотижня думали, що я покину проєкт»: найзагадковіша учасниця «Холостяка» про залаштунки реаліті

дівчата спілкуються

Вчені назвали слово, яке є універсальним для всіх мов: ви будете здивовані

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту