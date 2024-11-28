Україна повинна розглянути можливість зниження віку військової служби для своїх солдатів до 18 років. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації США, чинячи тиск на Київ з метою зміцнення його бойових сил у війні з росією. Виступаючи перед журналістами, він додав, що Україна не мобілізує і не тренує достатньо нових солдатів для участі у війні.

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«Зараз нам потрібна жива сила, — сказав він. — Росіяни фактично досягають прогресу, стабільного прогресу на сході, і вони починають відтісняти українські лінії в Курській області. Мобілізація і збільшення чисельності особового складу може суттєво вплинути на ситуацію на полі бою», пише Reuters.

Офіційно Україна поки що ніяк не відреагувала на цю заяву, але раніше Володимир Зеленський виступав проти таких закликів США.

Додамо, що наразі у нашій державі військовозобов'язаними є чоловіки з 25 до 60 років. Навесні 2024 року мобілізаційний вік знизили з 27 до 25 років.

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку військового щодо вікового діапазону бійців для виконання штурмових завдань.

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