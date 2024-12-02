Індексація пенсій у березні: нардепка розповіла, на скільки планують підвищити виплати

Індексацій пенсій у березні 2025 року навряд чи вплине на добробут значної частини пенсіонерів, хоча, за задумом уряду, повинна компенсувати зростання споживчих цін.

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Як саме в уряді планують провести індексацію, розповіла заступниця голови парламентського комітету з питань бюджету Леся Забуранна.

Перерахунок буде здійснено відповідно до рівня інфляції — від 13 до 17%.

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Також нардепка зазначила, що після чергового перерахунку пенсійні виплати будуть відкориговані: мінімальна сума, яка добавиться під час індексації, становитиме 100 грн, а максимальна — 1500 грн. Залишаться вікові добавки для людей віком від 70 до 80 років — від 300 до 570 грн.

Щодо спеціальних пенсій, то за словами народної депутатки, парламентський Комітет соціальної політики працює над тим, аби вирівняти та збалансувати ці виплати.

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Зазначимо, що в цьому році індексацію пенсій так само проводили у березні — втретє від початку повномасштабної війни. Так, з 1 березня пенсії планували підвищити майже на 8%, тобто в середньому на 322 гривні. Середній розмір пенсії при цьому становить до 5717 грн.

Також нагадаємо, що деякі пенсіонери можуть отримати пенсію за пів року наперед, але є деякий нюанс.

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