Деяким пенсіонерам можуть виплатити пенсію на пів року наперед: що потрібно зробити
Поки частина пенсіонерів переживає, чи не погіршиться їх пенсія та умови її виплати через нововведення уряду, у інших людей на заслуженому вчинку може з'явитися привід для отримання непоганих грошей — пенсії на пів року наперед.
Про таку можливість розповіли у Пенсійному фонді України.
Справа в тому, що законодавство України передбачає виплату пенсії деяким пенсіонерам за шість місяців наперед.
Йдеться про тих громадян, які вирішили змінити місце проживання.
«Згідно з статтею 51 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ передбачено, що у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, виплачується за шість місяців наперед перед виїздом за заявою пенсіонера, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку, за місцем постійного проживання», — говориться в повідомленні ПФУ.
Отримати свої збільшені виплати можна перед від’їздом.
При цьому слід написати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.
Крім заяви, при зверненні до сервісного центру ПФУ слід подати:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства;
- довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.
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