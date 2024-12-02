Деяким пенсіонерам можуть виплатити пенсію на пів року наперед: що потрібно зробити

Поки частина пенсіонерів переживає, чи не погіршиться їх пенсія та умови її виплати через нововведення уряду, у інших людей на заслуженому вчинку може з'явитися привід для отримання непоганих грошей — пенсії на пів року наперед.

ВІДЕО ДНЯ

Про таку можливість розповіли у Пенсійному фонді України.



Справа в тому, що законодавство України передбачає виплату пенсії деяким пенсіонерам за шість місяців наперед.

Йдеться про тих громадян, які вирішили змінити місце проживання.

«Згідно з статтею 51 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ передбачено, що у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, виплачується за шість місяців наперед перед виїздом за заявою пенсіонера, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку, за місцем постійного проживання», — говориться в повідомленні ПФУ.

РЕКЛАМА

Отримати свої збільшені виплати можна перед від’їздом.

При цьому слід написати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

РЕКЛАМА

Крім заяви, при зверненні до сервісного центру ПФУ слід подати:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства;

довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Принагідно нагадаємо про поради юриста, як підтвердити страховий (трудовий) стаж, якщо в архіві про нього даних немає.

РЕКЛАМА

38

Читайте нас у Facebook