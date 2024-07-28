Суддя Тандир вважає себе «причетним» до ДТП, а не винним: рідні загиблого на блокпосту нацгвардійця нарікають на затягування процесу

У ніч на 26 травня 2023 року в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко (на фото в заголовку), що проходив строкову службу в Національній гвардії. Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

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В кінці серпня 2023 року ДБР закінчило досудове розслідування і передало справу до Святошинського суду. З вересня і по липень поточного року, було заплановано близько 25 засідань. З них відбулось десь приблизно половина. Про це повідомив брат загиблого Олександр Бондаренко:

«Половина засідань не відбулась, через неявку адвокатів підсудного. Або ж хтось один з них прийшов і начебто готовий до засідання… Але тут Тандир заявляє про порушення його прав на захист, оскільки він має заявлених у справі двох адвокатів і одного йому замало, тому засідання не відбувається. І це тільки один з епізодів, які були за останні три місяці. Тому не допитали жодного свідка, які були на кожному з цих засідань, бо ми слухали відвід головуючому судді Бандурі. І таких відводів уже було близько пʼяти, і всі марні, тому як не мають ніякого сенсу за собою, окрім затягування цього процесу. На жаль, судові процеси у нас в країні проходять ну дуже погано».

Фото Нацполіції з місця аварії

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Минуло рік і два місяці з дня цієї резонансної аварії. За цей час, вважає родич нацгвардійця, можна було б уже закінчити розгляд справи та обрати вирок.

«Позиція підсудного незмінна: він вважає себе „причетним“ до ДТП, а не винним, — продовжує Олександр. - А винні в цій справі всі. А от Тандир „не винен“, і всі зараз на цьому хайпують, зокрема сторона потерпілих. Так заявляв один з адвокатів Тандира. Тільки от це не їхнього сина, чоловіка, брата збив, як кажуть, „ймовірно пʼяний“ суддя. Тому коли один з адвокатів Тандира заявляє, що його підзахисний, цитую: „Не буде нести ніякої відповідальності за скоєне“, — мені, рідному брату Вадима, це неприємно чути. Якщо подібне станеться, тоді можна закривати всі судові установи, адже вони не матимуть сенсу в захисті справедливості».

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З першого погляду, тактика захисту, обрана підсудним Олексієм Тандиром, виглядає дивною — понад рік він перебуває під вартою і водночас всіляко затягує розгляд своєї справи, дослідження доказів, зазначає адвокат потерпілих Віталій Сердюк:

«Разом з тим, така поведінка має логічне обґрунтування. Тандир ясно розуміє, що його вину у заподіянні в стані алкогольного спʼяніння смерті військовослужбовцю Вадиму Бондаренку доведено повністю, тому неминучім є застосування покарання у межах санкції ст. 286−1 КК України — до 10 років позбавлення волі. Отже єдиним виходом із даної ситуації є зміна запобіжного заходу до винесення вироку. На що і робиться максимальний акцент у справі.

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Сам процес, допити свідків, дослідження доказів затягуються та зводяться лише до скарг захисту на продовження строку тримання в СІЗО, через які Тандир й намагається отримати свободу та більше не повертатись до вʼязниці".

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