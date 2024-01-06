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Суспільство та люди

Винен алкоголь: у МВС назвали кількість українців, які загинули в ДТП на блокпостах у 2023 році (відео)

16:41 6 січня 2024
Ігор Клименко

В Україні протягом 2023 року було 43 випадки ДТП на блокпостах. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Так, внаслідок цих ДТП 10 осіб загинуло, 39 отримали поранення.

«Причина цього здебільшого — стан алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння водія, перевищення швидкості», — зазначив міністр внутрішніх справ в інтервʼю «Єдиним новинам».

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Водночас Ігор Клименко закликав громадян ретельно дотримуватися правил проїзду через блокпости.

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Після таких трагічних подій блокпости додатково позначають дорожніми знаками, відповідними яскравими стрічками і світловідбивною фарбою. Гвардійці та поліцейські проходять додаткові інструктажі для того, щоб уникнути таких ДТП та не стати жертвою несумлінних водіїв.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно водій автомобіля Honda на смерть збив військового на блокпосту на в'їзді в Київ. Пізніше у Києві на блокпосту під час ДТП тілесні ушкодження отримала співробітниця прикордонної служби.

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