Без розваг і з безпековими вимогами: Різдво і Новий рік у Києві пройдуть з головною ялинкою, але з деякими обмеженнями

Цьогоріч у самому серці України Різдво та новорічні свята святкуватимуть без масових зібрань, розваг, з дотриманням безпекових вимог і в режимі обмеження використання електроенергії. Таке рішення ухвалене Радою оборони Києва. Суб’єктам господарювання всіх форм власності рекомендовано на відкритих локаціях утриматись від масових заходів. Нагадаємо, що у Києві стартували зйомки різдвяного телепроєкту.

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Головне святкове дерево встановлять вже традиційно на Софійській площі і за меценатський кошт. Тож монтаж-демонтаж проводять без бюджетних витрат. Встановлювати ялинку планують 2−3 грудня, а відкриття відбудеться 6 грудня — у День святого Миколая.

«На Софійській площі з’явиться диво зимової казки — білосніжна 15-метрова ялинка, — розповів керівник ТОВ „ГЛОБАЛ-ДЕКОР“ Ігор Добруцький. — Чому саме з білою хвоєю? У нас зараз важкі часи, невизначеність і шалені випробування. І обраний колір символізує початок нового світлого шляху, нагадуючи про оновлення та безмежні можливості, які відкриває Новий рік. Дерево огорне світлоблакитна кілометрова гірлянда, і воно засяє мерехтливими ніжними вогниками — наче морозні візерунки на вікні. Гармонії додадуть бірюзові ялинкові іграшки. Такий дизайн гарно поєднується з величчю Софії Київської і створює характерну чарівну атмосферу, народжує думки про мирне небо над Україною. Поруч з ялинкою створять фотозону „Крила Фенікса“. Фенікс, який відроджується з попелу — символ сили і незламності нашого часу як надія, віра і намагання піднятися над труднощами, щоб прямувати до оновленого життя».

Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачається, хіба що будуть працювати декілька будиночків з продажу сувенірів.

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А 5 грудня у столиці запрацюють офіційні ялинкові ярмарки, які відкриватимуть поступово, повідомляє Департамент промисловості і розвитку підприємництва КМДА. До 31 грудня кияни зможуть обрати для дому святкові дерева, які вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств. Придбання ялинок на офіційних майданчиках сприяє не лише прозорості процесу, а й важливе для збереження природних ресурсів та боротьби з нелегальною вирубкою лісів. Посилання на локації офіційних ялинкових майданчиків у районах Києва тут.

Тим часом в Дарницькому районі на набережній біля ТРЦ «River Mall» запрацювала «Кришталева ковзанка» (1600 кв. м) з фудкортом.

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До 25 грудня у Великій лаврській дзвіниці працює Резиденція святого Миколая, де кожних вихідних відвідувачі зможуть зустрітись з Чудотворцем та написати йому про свої мрії і бажання. В Резиденції відкрита виставка «Єдність Різдва поколінь» (до 15 січня) і відбудуться майстер-класи (14, 15, 19, 21 грудня). Час роботи приймальні Миколая 12.00−16.00 (5,6, 19 грудня та вихідні дні) на вул. Лаврській, 9. Під час тривог дзвіниця працює як укриття.

Між тим «Укрпошта» приймає листи до святого Миколая за адресою: Київ, вул. Хрещатик, 22, 01001. А з 6 грудня поштові резиденції офіційно відкриють по країні.

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Раніше повідомлялося, що у мережі обурені зйомками новорічно-різдвяного шоу.

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