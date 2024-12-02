41.37 / 41.96 43.58 / 44.30
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

З глузду зʼїхали: мережа обурена зйомками різдвяного шоу

10:20 3 грудня 2024
зйомки різдвяного шоу

У столиці України повним ходом йдуть зйомки різдвяного проєкту «Різдво. Ти не один». Його режисеркою стала Катя Царик, відома за роботами над декількома концертними картинами та кліпами. На своїй сторінці у соціальній мережі канал виклав світлини з робочого процесу та поділився першими враженнями.

«Зазирнули за лаштунки зйомок найочікуванішого проєкту, — написали у дописі. — Вже зовсім скоро ти побачиш улюблених зірок, поринеш у затишну атмосферу Різдва та проведеш цей день з насолодою».

РЕКЛАМА

Відомо, що у проєкті знімаються популярні українські артисти, а сценарій розповідає про дівчинку, у якої немає батьків.

Але новина про проєкт викликала обурення у деяких підписників у соціальній мережі. Вони закидають продюсерам, що ніби зараз не час для зйомок розважального контенту.

РЕКЛАМА

«Невже війна закінчилась? — обурені у коментарях. — Якщо і потрібно згадати про свято, то насамперед у дусі українських народних традицій».

РЕКЛАМА

«Зовсім з глузду зʼїхали, — звернулися до продюсерів. — Люди без домівок залишились, без родин, війна повним ходом пре, а їм хіханьки».

Були і ті, хто підтримує роботу над різдвяним проєктом.

«Це так потрібно нашим діткам зараз, дякуємо», — написали у відповідь.

«Які молодці, в країні війна, а вони намагаються підняти настрій людям, пишуть пісні, знімають щось цікаве, незламний народ», — підтримали ідею.

Нагадаємо, нещодавно популярні артисти записали приголомшливий дует.

32

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мольфар

Рибам — «Зірка», Водоліям — «Королева Кубків», а Стрільцям — «Імператор»: Таро-прогноз на тиждень від мольфара Макса Гордєєва

Принцеса не обійме племінників

Принцеса Кейт даремно старалася: принц Гаррі і Меган Маркл не отримали запрошення на Різдво

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер

Він там, де хоче бути: Бен Аффлек відсвяткував День подяки разом із колишньою дружиною

Дональд Трамп та Кіт Келлог

Мирний план Трампа став зрозумілішим: ЗМІ про його деталі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту