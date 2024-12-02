З глузду зʼїхали: мережа обурена зйомками різдвяного шоу

У столиці України повним ходом йдуть зйомки різдвяного проєкту «Різдво. Ти не один». Його режисеркою стала Катя Царик, відома за роботами над декількома концертними картинами та кліпами. На своїй сторінці у соціальній мережі канал виклав світлини з робочого процесу та поділився першими враженнями.

ВІДЕО ДНЯ

«Зазирнули за лаштунки зйомок найочікуванішого проєкту, — написали у дописі. — Вже зовсім скоро ти побачиш улюблених зірок, поринеш у затишну атмосферу Різдва та проведеш цей день з насолодою».

РЕКЛАМА

Відомо, що у проєкті знімаються популярні українські артисти, а сценарій розповідає про дівчинку, у якої немає батьків.

Але новина про проєкт викликала обурення у деяких підписників у соціальній мережі. Вони закидають продюсерам, що ніби зараз не час для зйомок розважального контенту.

РЕКЛАМА

«Невже війна закінчилась? — обурені у коментарях. — Якщо і потрібно згадати про свято, то насамперед у дусі українських народних традицій».

РЕКЛАМА

«Зовсім з глузду зʼїхали, — звернулися до продюсерів. — Люди без домівок залишились, без родин, війна повним ходом пре, а їм хіханьки».

Були і ті, хто підтримує роботу над різдвяним проєктом.

«Це так потрібно нашим діткам зараз, дякуємо», — написали у відповідь.

«Які молодці, в країні війна, а вони намагаються підняти настрій людям, пишуть пісні, знімають щось цікаве, незламний народ», — підтримали ідею.

Нагадаємо, нещодавно популярні артисти записали приголомшливий дует.

32

Читайте нас у Facebook