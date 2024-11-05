Історія на межі: стартували зйомки різдвяного проєкту
У Києві вже втретє стартували зйомки святкового телепроєкту «Різдво. Ти не один». Нагадаємо, минулого року вони проходили та території Софії Київської. Прем’єра музичного фільму відбудеться у Святвечір, який вже втретє пройде за часів повномасштабного вторгнення. Режисеркою фільму стала популярна кліпмейкерка Катя Царик, музичним продюсером — Сергій Могилевський, а автором композицій — Євген Тріплов. За задумом авторів, історія розгортається довкола маленької дівчинки Марти та її мрії про родину — у дівчинки немає батьків.
Поки не розголошується акторський склад, відомо, що участь у проєкті візьмуть українські зірки. Саме вони перевтіляться у казкових героїв — різдвяних духів.
— Цього року наш проєкт про велику мрію та диво, на яке заслуговує кожна людина, без будь-яких умов, — сказав, представляючи проєкт, продюсер Володимир Завадюк. — Різдвяне диво не залежить від того, наскільки ти розумний, красивий, сміливий. Я радий, що команда підійшла до створення проєкту новаторськи, створивши цікаву історію на межі фікшн і нон-фікшн.
Відомо, що спеціально для «Різдво. Ти не один» буде написано саундтрек, а музичні хіти артистів прозвучать у новому прочитанні.
Нагадаємо, Катя Царик стала авторкою проморолика «Холостяка».
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