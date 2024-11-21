Богдана помітили у Відні в компанії бізнесмена Куршутова та «Джокера"-Кравця: для чого ця зустріч ексглаві ОП
Роман Кравець, якого називають власником Telegram-каналу «Джокер», зустрічався із київським бізнесменом Сеяром Куршутовим (якого три роки тому за контрабанду внесли до санкційного списку РНБО, проте у квітні 2024 року цей термін сплив) і ексголовою Офісу президента Андрієм Богданом у віденському готелі «Ріц» у вересні, стверджує «Громадське».
Зокрема, видання оприлюднило фото зустрічі Богдана, Куршутова та Кравця у лобі віденського готелю «Риц».
Також «Громадське», посилаючись на свої дані, стверджує, що Куршутов контролює інший великий Telegram-канал «Тёмный рыцарь».
Усі троє підтвердили виданню, що така зустріч мала місце, проте переважно віджартувалися, що говорили під час неї про «продажних журналістів в Україні».
За словами Куршутова, ця зустріч не мала конкретної мети.
«Ні для кого не секрет, що Андрій Богдан — мій близький друг, і ми систематично зустрічаємося. Оскільки ми обидва на той момент були знайомі з Кравцем і той був у Відні, покликали на зустріч і його. Пам’ятаю, що обговорювали підлого й дволикого мерзотника Корбана, з яким у Романа та Андрія довга негативна історія стосунків», — заявив Куршутов.
Натомість, за версією Кравця, у Відні він «консультував Богдана щодо продажності журналістів».
Екскерівник ОП Богдан також заявив, що темою розмови були «продажні журналісти».
«Обговорювали дисертацію на тему: „Персоніфікації історичної відповідальності грантової журналістики в Україні у 2019−2025 роках; підстави й умови такої діяльності, що призвели до масових порушень Конституції України та Законів України, а також відповідальність та покарання як спосіб превентивного впливу на свідомість майбутніх українських поколінь журналістів“. Дуже цікава тема!» — віджартувався Богдан.
Проте стосунки Богдана та Кравця мають дещо цікавіше підґрунтя. Як писали ЗМІ, саме завдяки Богдану Роман Кравець, не маючи жодних вагомих підстав, зміг потрапити до списку кандидатів у народні депутати від «Слуги народу». Натомість Богдан отримав повну лояльність з боку власника Telegram-каналу «Джокер».
І хоча наразі Кравець усіляко намагається мімікрувати під провладного блогера, це не заважає йому підтримувати дружній зв’язок з Андрієм Богданом, який фактично є «тригерною точкою» для теперішнього очільника ОП Андрія Єрмака. Ще у 2020 році ЗМІ писали про конфлікт між Богданом та Єрмаком.
«Або „Джокер“ підтримує стосунки абсолютно з будь-ким… Або інший варіант — Сеяр Куршутов і Андрій Богдан надумали вертатися в політичне життя України, а чинна влада не проти. У такому випадку не дивно, що в цьому році санкції щодо Куршутова РНБО не продовжила», — вважають журналісти.
Нгадаємо, після звільнення з ОП Андрій Богдан дав резонансне інтерв’ю Дмитру Гордону, в якому звинуватив Зеленського у кримінальному переслідуванні деяких осіб.195
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