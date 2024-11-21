Богдана помітили у Відні в компанії бізнесмена Куршутова та «Джокера"-Кравця: для чого ця зустріч ексглаві ОП

Роман Кравець, якого називають власником Telegram-каналу «Джокер», зустрічався із київським бізнесменом Сеяром Куршутовим (якого три роки тому за контрабанду внесли до санкційного списку РНБО, проте у квітні 2024 року цей термін сплив) і ексголовою Офісу президента Андрієм Богданом у віденському готелі «Ріц» у вересні, стверджує «Громадське».

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Зокрема, видання оприлюднило фото зустрічі Богдана, Куршутова та Кравця у лобі віденського готелю «Риц».

Богдан з Куршутовим та Кравцем в лобі готелю "Ріц"

Також «Громадське», посилаючись на свої дані, стверджує, що Куршутов контролює інший великий Telegram-канал «Тёмный рыцарь».

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Усі троє підтвердили виданню, що така зустріч мала місце, проте переважно віджартувалися, що говорили під час неї про «продажних журналістів в Україні».

За словами Куршутова, ця зустріч не мала конкретної мети.

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«Ні для кого не секрет, що Андрій Богдан — мій близький друг, і ми систематично зустрічаємося. Оскільки ми обидва на той момент були знайомі з Кравцем і той був у Відні, покликали на зустріч і його. Пам’ятаю, що обговорювали підлого й дволикого мерзотника Корбана, з яким у Романа та Андрія довга негативна історія стосунків», — заявив Куршутов.

Натомість, за версією Кравця, у Відні він «консультував Богдана щодо продажності журналістів».

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Екскерівник ОП Богдан також заявив, що темою розмови були «продажні журналісти».

«Обговорювали дисертацію на тему: „Персоніфікації історичної відповідальності грантової журналістики в Україні у 2019−2025 роках; підстави й умови такої діяльності, що призвели до масових порушень Конституції України та Законів України, а також відповідальність та покарання як спосіб превентивного впливу на свідомість майбутніх українських поколінь журналістів“. Дуже цікава тема!» — віджартувався Богдан.

Андрій Богдан

Проте стосунки Богдана та Кравця мають дещо цікавіше підґрунтя. Як писали ЗМІ, саме завдяки Богдану Роман Кравець, не маючи жодних вагомих підстав, зміг потрапити до списку кандидатів у народні депутати від «Слуги народу». Натомість Богдан отримав повну лояльність з боку власника Telegram-каналу «Джокер».

І хоча наразі Кравець усіляко намагається мімікрувати під провладного блогера, це не заважає йому підтримувати дружній зв’язок з Андрієм Богданом, який фактично є «тригерною точкою» для теперішнього очільника ОП Андрія Єрмака. Ще у 2020 році ЗМІ писали про конфлікт між Богданом та Єрмаком.

«Або „Джокер“ підтримує стосунки абсолютно з будь-ким… Або інший варіант — Сеяр Куршутов і Андрій Богдан надумали вертатися в політичне життя України, а чинна влада не проти. У такому випадку не дивно, що в цьому році санкції щодо Куршутова РНБО не продовжила», — вважають журналісти.

Нгадаємо, після звільнення з ОП Андрій Богдан дав резонансне інтерв’ю Дмитру Гордону, в якому звинуватив Зеленського у кримінальному переслідуванні деяких осіб.

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